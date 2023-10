Você é cliente do Banco do Brasil (BB) e precisa de um empréstimo, mas não sabe por onde começar? Fique tranquilo, pois é possível solicitar crédito por meio de um processo simples e conveniente que permite que busque um empréstimo sem sair de casa.

Crédito sem sair de casa? Banco do Brasil dá prazo de 60 dias para o cliente pagar a 1ª parcela; confira passo a passo

Os clientes do BB têm a vantagem de poder acessar serviços de empréstimo de forma rápida e prática. Contudo, o melhor de tudo é que você só começará a pagar as parcelas após 60 dias a partir da contratação. Isso significa um intervalo de dois meses antes de começar a quitar o empréstimo.

1ª passo: acesse sua conta pelo aplicativo BB

O primeiro passo para solicitar um empréstimo no Banco do Brasil sem sair de casa é acessar sua conta corrente através do aplicativo BB, que é compatível com sistemas Android e iOS. Assim, certifique-se de que já tenha o aplicativo instalado em seu dispositivo.

2º passo: localize a categoria “empréstimos”

Dentro do aplicativo, vá para o menu principal e localize a categoria “empréstimos”. Assim começará o processo de solicitação do empréstimo.

3ª passo: contratar o empréstimo

Dentro da categoria “Empréstimos”, você encontrará a opção “Contratar Empréstimo”. Selecione esta opção e, em seguida, clique em “Simular e Contratar”. Além disso, também verá a opção “Crédito Novo”.



4ª passo: escolha o tipo de empréstimo

Ao prosseguir, o aplicativo apresentará uma lista de sugestões de empréstimos, cada uma acompanhada de suas respectivas taxas e prazos. Neste ponto, é possível escolher uma das sugestões fornecidas pelo aplicativo ou optar por fazer uma simulação personalizada, selecionando a opção “personalizar a meu gosto”.

5º passo: determine os detalhes do empréstimo

Agora é hora de determinar os detalhes do seu empréstimo. Em suma, escolha o valor que deseja emprestar, o período de pagamento e o número de parcelas de acordo com suas preferências e necessidades financeiras.

6º passo: confirmação e avaliação de crédito

Após escolher as opções de empréstimo que atendam às suas necessidades, basta confirmar a contratação e aguardar a avaliação de crédito pelo banco. O Banco do Brasil geralmente processa as solicitações de empréstimo de forma eficiente e, uma vez aprovado, o dinheiro será creditado em sua conta.

Função “Pular Parcela” do BB

Uma característica importante oferecida pelo Banco do Brasil é a função “pular parcela”. Dessa forma, se você enfrentar uma situação de demissão ou algum outro imprevisto que dificulte o pagamento das parcelas do empréstimo, existe a opção de escolher um ou dois meses para não pagar as parcelas durante o ano. Isso oferece uma flexibilidade valiosa em tempos de desafios financeiros.

Uso dos recursos do empréstimo

Os recursos provenientes do empréstimo pessoal do Banco do Brasil podem ser utilizados de diversas maneiras, desde a aquisição de um veículo até a entrada em um imóvel, quitação de dívidas ou até mesmo para realizar viagens.

Desse modo, uma vantagem adicional é que o cliente não precisa justificar a finalidade do empréstimo, proporcionando liberdade para investir o dinheiro da maneira que melhor atenda às suas necessidades.

Certamente, solicitar um empréstimo no Banco do Brasil sem sair de casa é conveniente e descomplicado, graças ao aplicativo BB e aos serviços ágeis oferecidos pela instituição. Contudo, lembre-se de escolher cuidadosamente os detalhes do seu empréstimo e aproveite a flexibilidade oferecida pela função “Pular Parcela” em momentos de dificuldades financeiras.

Com os recursos do empréstimo, você pode realizar seus planos e objetivos financeiros de forma eficiente e sem complicações. Portanto, se você é cliente do Banco do Brasil e precisa de um empréstimo, siga nosso guia passo a passo e obtenha o suporte financeiro de que precisa.