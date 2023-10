Crefisa OFERECE EMPREGOS efetivos e para APRENDIZ

A Crefisa, famosa empresa que se destaca no mercado de crédito pessoal, concedendo empréstimos exclusivamente para aposentados, pensionistas e servidores públicos que estão negativados e sem margem no consignado, está com ótimas vagas disponíveis.

Sendo assim, caso você esteja na busca por uma recolocação no mercado de trabalho, vale a pena consultar a lista de vagas abaixo e suas respectivas localidades:

Assistente de Atendimento/Divulgação -Goiânia – GO – Venda Interna;

Operador de Telemarketing – Televendas – São Paulo – SP – Telemarketing;

Jovem Aprendiz – Recursos Humanos (DP) – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Analista de Recursos Humanos – São Paulo – SP – Relações Sindicais;

Analista de Monitoria JR – São Paulo – SP – Monitoria;

Operador de Relacionamento – SAC – São Paulo – SP – SAC;

Operador de Telemarketing – Vendas – São Paulo – SP – Call Center Ativo;

Analista de Recrutamento e Seleção – São Paulo – SP – Recrutamento e Seleção;

Auxiliar de Facilities – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Crefisa

Falando mais sobre a empresa, podemos destacar que a companhia está atuando há mais de 50 anos, crescendo e se desafiando diariamente para criar soluções que impactem positivamente a vida de milhares de pessoas.

Atua com empatia, inovação e comprometimento para superar as expectativas de todos que procuram por seus serviços. Além disso, segue guiada pelo propósito de entender momentos para propiciar, com agilidade, soluções para uma sociedade mais próspera.

Em resumo, a grande missão da Crefisa é oferecer soluções financeiras ágeis e de alta qualidade aos seus clientes, proporcionando-lhes a solução para seus problemas, com base nos princípios de qualidade, comprometimento e capacitação de seus colaboradores.

Como enviar o seu portfólio?



Agora que a lista de vagas da Crefisa já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

