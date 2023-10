Criação do Pix gera prêmio internacional ao Banco Central; Veja o porquê

O Banco Central criou o Pix – sistema de transferências bancárias instantâneas – no ano de 2020, revolucionando os meios de pagamento no Brasil. A ferramenta se mostrou um grande sucesso, tendo um crescimento expressivo nos últimos três anos, principalmente pela sua praticidade e gratuidade. Com isso, o sistema é utilizado diariamente por milhões de brasileiros para compras, pagamentos de contas, entre outras situações.

Sendo assim, o Banco Central irá receber a premiação BRAVO Beacon of Innovation Award pela criação do Pix. O prêmio deve ser entregue no dia 20 de outubro pela organização Council of the Americas (COA).

De acordo com a instituição financeira, o sistema de pagamentos instantâneos está sendo reconhecido por sua inovação, e também por ser um modelo mundial de inclusão financeira. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, irá presencialmente até uma cerimônia em Miami, nos Estados Unidos, para receber o prêmio.

Segundo a COA, “desde o seu lançamento, há menos de três anos, o Pix tem tido um tremendo sucesso, sendo agora usado por mais de 700 instituições financeiras e por 80% dos brasileiros adultos, promovendo inclusão financeira no Brasil sem precedentes”.

A Council of the Americas completou dizendo que o Pix vem transformando o ecossistema dos serviços financeiros no Brasil, e que está “liderando os pagamentos no setor de varejo e reduzindo os desafios associados aos pagamentos e transferência de dinheiro”.

Inclusão financeira

Como dito, um dos principais motivos que trará o prêmio ao Banco Central, e também da importância do Pix, é a inclusão financeira promovida pela ferramenta. Nesse sentido, um estudo do BC demonstrou que, até dezembro de 2022, cerca de 71 milhões de pessoas foram beneficiadas por essa inclusão financeira. Além disso, o estudo demonstrou que os estados brasileiros com menor número de agências bancárias são os que mais utilizam o sistema de pagamentos instantâneos.

Sendo assim, os estados do Amazonas e Amapá apresentam a maior quantidade de Pix por usuário, com 26 e 24 operações, respectivamente. Por outro lado, São Paulo aparece com 18, seguido do Rio de Janeiro com 19. Lembrando que o estudo do BC levou em consideração a média de transações no período entre novembro de 2020 e dezembro de 2022.



O maior número de transações Pix em áreas com poucos bancos pode ser explicado pelo fato de que, anteriormente, essas pessoas tinham de se locomover para localidades com uma agência bancária, e agora podem simplesmente fazer uma transferência instantânea. Além disso, pequenos pagamentos realizados no comércio informal geralmente são feitos com o uso da ferramenta.

Chaves Pix

Apesar de todo o impacto positivo do Pix, os criminosos passaram a se aproveitar da praticidade de envio de dinheiro da ferramenta para aplicar golpes na população. Um desses golpes é o chamado “Golpe do robô do Pix”, no qual os criminosos enganam as vítimas mais desatentas através de retornos financeiros rápidos.

Para isso, eles se utilizam de uma técnica chamada de engenharia social, que consiste em entrar em contato com as vítimas através de mensagens ou anúncios em redes sociais. Sendo assim, os golpistas oferecem oportunidades de investimento com retornos absurdos, requisitando uma transferência instantânea para conta desconhecida.

Os criminosos enganam as vítimas dizendo que esse dinheiro inicial enviado através do Pix funciona como caução, e que será devolvido após o início das transações. É criada uma atmosfera de pressão, e a promessa de ganhos fáceis faz com que as pessoas acabem caindo no golpe do Pix. Após conseguir certa quantia de dinheiro, os golpistas cortam contato e desaparecem.