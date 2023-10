Por meio de informações fornecidas por moradores locais, a menina de 10 anos que havia desaparecido na região do povoado Capela, em Penedo, na quarta-feira, 04 de outubro, foi resgatada pelo 11º Batalhão da Polícia Militar.

Identificada como Gennify Rayanny Soares dos Santos Reis, ela foi achada perto de uma parte da Estrada Euclides Idalino, onde anteriormente havia uma ponte ligando a área urbana de Penedo ao povoado Ponta Mofina, que infelizmente foi destruída devido às fortes chuvas.

Ao perceber a aproximação da polícia, Genivaldo da Conceição Santos tentou se evadir, primeiro se embrenhando em uma área de vegetação e, posteriormente, mergulhando no rio. Contudo, foi rapidamente alcançado. Usando uma embarcação, as autoridades o levaram para Penedo, onde ele foi encaminhado a uma instalação de segurança para as medidas judiciais apropriadas.

Policiais da Delegacia Regional de Penedo também participaram da operação. De forma ininterrupta, atendendo à determinação do delegado Rômulo Andrade, policiais civis de Penedo também atuaram de forma direta nessa operação de busca, realizando diligências por toda a região, inclusive com embarcações, conseguindo com isso encurralar o acusado que acabou sendo localizado e preso.”

Felizmente, a jovem, mesmo mostrando sinais de medo, não apresentava lesões aparentes. Durante a operação, os oficiais também recuperaram um facão que estava em posse do suspeito. O acusado está sendo encaminhado nesse momento para a CISP2, onde deverá ser ouvido ainda hoje pelo delegado.