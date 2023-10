Cris Cyborg explica briga verbal com Cat Zingano após Bellator 300

A campeã peso pena do Bellator, Cris Cyborg, não tem má vontade em relação a Cat Zingano após o confronto no Bellator 300, mas o sentimento aparentemente não é mútuo.

Um emocionado Zingano pôde ser visto tendo uma altercação verbal com Cyborg momentos depois de ser parado na primeira rodada do co-headliner de sábado à noite, e Cyborg mais tarde revelou o que foi dito.

“Normalmente eu realmente não odeio meus oponentes”, explicou Cyborg na coletiva de imprensa pós-luta do Bellator 300, que aconteceu na Pechanga Arena, em San Diego. “Acabei de agradecer a ela por aceitar a luta para lutar entre si. Então ela disse: ‘Não quero ser sua amiga’. Ela estava dizendo algo como se eu fosse um perseguidor, algo assim.

“A realidade é que ela começou isso. Ela começou a falar mal de mim e não sei o motivo, ela tentou tornar isso pessoal e não tenho nada contra Cat Zingano. Eu sempre a promovi de maneira gentil. Ela é a garota que venceu a Amanda Nunes, foi a garota que venceu a Miesha Tate, ela é um grande nome no esporte. E vou continuar com isso. Não vou mudar o que penso dela. Não importa o que aconteceu esta noite.”

Zingano pode discordar da caracterização de Cyborg sobre a preparação para a luta. Em entrevista em A hora do MMA, ela detalhou o que chamou de comportamento intimidador do campeão depois que ela assinou com o Bellator. A certa altura, alguém comprou o URL de seu nome completo de luta e o transformou em um anúncio das realizações de Cyborg.

“Eu simplesmente pensei que era estranho, e tipo, o que é isso, como um sociopata? Por que você está constantemente pensando em mim? Por que você está constantemente brincando comigo? Zingano perguntou. “É estranho, porque eu quero dar uma surra nela no segundo que a vejo, e não quero ter problemas. A outra é tipo, quão assustadora, assustadora e perseguidora ela é, isso me faz pensar em uma ordem de restrição? O que você faz com alguém assim?

À medida que o Bellator 300 se aproximava, Cyborg ficou longe de conversa fiada, embora ela e Zingano compartilhassem vários olhares tensos na semana da luta. Quando a luta começou, porém, era tudo Cyborg; o campeão empurrou Zingano no clinche, impediu quedas e finalmente acertou um chute que levou a um nocaute técnico no ground and Pound no primeiro round.

Zingano parecia visivelmente chateado enquanto Cyborg tentava consolá-la na jaula. Após a briga verbal, Cyborg encolheu os ombros e comemorou com sua equipe naquela que foi a quinta defesa do título dos penas.