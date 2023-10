Cristiano Ronaldo quase se machucou após torcedor que queria uma selfie carimbada acidentalmente nele

Ddurante o jogo de ontem em Sarajevo, no qual Portugal venceu a Bósnia Herzegovina por 0-5 com dois gols de Cristiano, o português se envolveu em uma briga com um torcedor.

Um torcedor pula em campo para abraçar Cristiano Ronaldo e sem querer… pisa no pé dele!

O homem pulou em campo para tirar uma foto e um abraço da lenda do futebol, mas na presença de seguranças e num campo escorregadio, pisou inadvertidamente em Cristiano.

O português se irritou com o torcedor, que foi rapidamente expulso de campo. O capitão da seleção portuguesa mancou alguns momentos, mas conseguiu voltar a campo normalmente.