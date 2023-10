Cristiano Ronaldo reage a um grande bolo oferecido pelos companheiros ao comemorar uma temporada estelar no Al Nassr

PO futebolista português Cristiano Ronaldo ultrapassou talentos notáveis ​​​​como Mbapp, Haaland, Messi e Kane, acumulando um total impressionante de 40 gols até agora em 2023.

Para comemorar esta impressionante conquista, a sua equipa, Al Nassr, decidiu fazer uma surpresa especial a Ronaldo antes de um dos seus treinos. Seus companheiros se juntaram para presenteá-lo com um bolo personalizado representando os 40 gols que marcou nesta temporada. Mas não é tudo, o bolo também destacou os 127 golos que marcou em 203 jogos internacionais pela selecção nacional de Portugal, sublinhando a sua brilhante carreira tanto a nível de clubes como a nível internacional.

Cristiano Ronaldo tornou-se sinônimo de excelência e dedicação no mundo do futebol. Sua capacidade de permanecer no topo do jogo e continuar marcando gols em um ritmo incrível é uma prova de seu talento e comprometimento com o esporte.

Enquanto seus fãs ao redor do mundo comemoram essa conquista, Ronaldo continua a ser uma inspiração para jogadores de futebol de todas as idades e uma fonte constante de espanto no mundo do futebol.