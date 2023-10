Cristiano Ronaldo supostamente enfrentando ’99 chicotadas’ por abraçar pintor iraniano

Uma surra severa pode estar em Cristiano Ronaldo o futuro de … e supostamente tudo porque ele abraçou e beijou uma pintora no Irã no mês passado.

O negócio é o seguinte… Ronaldo estava no país para jogar o jogo do Al-Nassr pela Liga dos Campeões Asiáticos contra o Persépolis, em setembro. 19 – mas antes da partida acontecer, ele foi saudado por vários torcedores que o encheram de presentes.

Tudo parecia bastante inócuo, mas de acordo com vários relatos no Irão, Ronaldo está agora em maus lençóis por causa de tudo – porque no país é considerado adultério tocar outra mulher durante um relacionamento. O jogador de futebol, é claro, mantém uma parceria de longo prazo com Georgina Rodríguez.