CTI Renato Archer abre concurso com 49 vagas!

Na última segunda-feira, 09 de outubro, o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) Renato Archer publicou edital de novo concurso público. O documento conta com 49 oportunidades, sendo todas de nível superior de formação.

Assim, aqueles que desejam concorrer às vagas poderão se inscrever no site da banca examinadora, ou seja, o Cebraspe. O período de inscrições se inicia no dia 09 de novembro e vai até o dia 28 do mesmo mês. Aqueles que desejarem solicitar isenção da taxa de inscrição contarão com o mesmo período.

Então, a aplicação das provas escritas objetivas serão no ano que vem, em 24 de janeiro. É importante, portanto, que o candidato já consulte o conteúdo programático para se preparar.

O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer se trata de uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). A criação do órgão ocorreu em 1982, de forma a atuar em parceria com agentes do:

Setor privado;

da Academia; e

Governo.

Desse modo, o objetivo é “promover ambiente propício à geração de inovações em processos e produtos, visando o fortalecimento da indústria nacional”.

Além disso, confira, abaixo, outras informações do edital do CTI.

Quais serão os cargos para o CTI Renato Archer?



De acordo com o edital, o CTI Renato Archer oferta um total de 49 vagas, todas exigindo nível superior de formação. Estas oportunidades, então, se dividem nos cargos de Tecnologista e Pesquisador.

Cargo de Pesquisador

Primeiramente, o cargo de Pesquisador Associado I do CTI tem as especialidades de:

Tecnologias Habilitadoras, na área de atuação Micro e Nanoeletrônica;

Saúde Avançada, na área de atuação Manufatura Aditiva, Simulação Computacional e Processamento de Imagens Aplicados à Saúde;

Saúde Avançada na área de atuação Biossensores e Biofabricação.

Todos exigem doutorado nas áreas específicas, com uma jornada de trabalho de 40 horas por semana e remuneração de R$ 9.962,64. Além disso, poderá haver acréscimo de retribuição por titulação e auxílios.

Cargo de Tecnologista

Já o cargo de Tecnologista do CTI se divide em níveis, quais sejam:

Pleno 2;

Pleno 1;

Júnior.

Pleno 2

Desse modo, as áreas para o Tecnologista Pleno 2 são:

Tecnologias Habilitadoras, na área de atuação Nanotecnologia e Materiais Avançados Aplicados a Fotônica ou Energia;

Tecnologias Habilitadoras, na área de atuação Micro e Nanoeletrônica;

Tecnologias Habilitadoras, na área de atuação Inteligência Artificial e Ciência de Dados;

Saúde Avançada, na área de atuação Manufatura Aditiva, Simulação Computacional e Processamento de Imagens Aplicados à Saúde;

Saúde Avançada, na área de atuação Biossensores e Biofabricação.

Neste caso, então, há exigência de doutorado, com remuneração de R$ 8.862,29.

Pleno 1

No caso do Tecnologista Pleno 1 do CTI, as especialidades são:

Tecnologias Habilitadoras, na área de atuação Micro e Nanoeletrônica;

Tecnologias Habilitadoras, na área de atuação Inteligência Artificial e Ciência de Dados;

Saúde Avançada, na área de atuação Manufatura Aditiva, Simulação Computacional e Processamento de Imagens Aplicados à Saúde;

Saúde Avançada, na área de atuação Biossensores e Biofabricação;

Indústria 4.0 E Governo Digital, na área de atuação Sistemas Ciberfísicos e Cidades Inteligentes.

Aqui, contudo, exige-se mestrado, com remuneração de R$ 7.887,57.

Júnior

Por fim, o Tecnologista Júnior do CTI se divide em:

Tecnologias Habilitadoras, na área de atuação Nanotecnologia e Materiais Avançados Aplicados a Fotônica ou Energia;

Tecnologias Habilitadoras, na área de atuação Micro e Nanoeletrônica;

Saúde Avançada, na área de atuação Biossensores e Biofabricação;

Saúde Avançada, na área de atuação Manufatura Aditiva, Simulação Computacional e Processamento de Imagens Aplicados à Saúde;

Inovação e Gestão de Infraestrutura De P&D, na área de atuação Desenvolvimento Tecnológico e Apoio à Gestão de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) e Parque Tecnológico;

Inovação e Gestão de Infraestrutura de P&D, na área de atuação Desenvolvimento Tecnológico Voltado à Infraestrutura de Pesquisa e Parque Tecnológico;

Inovação e Gestão de Infraestrutura de P&D, na área de atuação Desenvolvimento Tecnológico Voltado à Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.

A remuneração é de R$ 7.025,48, com exigência de graduação em cada área.

CTI aplicará provas em janeiro de 2024

O concurso do CTI fará a aplicação das provas escritas, de caráter classificatório e

eliminatório, no dia 24 de janeiro de 2024.

Primeiramente, a prova de conhecimentos gerais contará com um total de 50 questões, que se dividem em:

Língua Portuguesa, com 10 questões;

Língua Inglesa, 10 questões;

Raciocínio Lógico, 10 questões;

Informática, 10 questões;

Atualidades, 10 questões.

Já a prova de conhecimentos específicos terá um total de 70 questões, que versarão sobre a área de cada cargo. Portanto, ao todo, são 120 questões que serão itens para que o candidato as julgue como CERTO ou ERRADO.

Desse modo, para se aprovar nesta fase do concurso do CTI é necessário obter, ao menos:

10 pontos na prova escrita objetiva de conhecimentos gerais P1; e

14 pontos na prova escrita objetiva de conhecimentos específicos P2.

Então, o candidato passará para as próximas fases que consistem em:

Prova Oral, tendo conteúdo de acordo com o cargo, de caráter classificatório e eliminatório;

Defesa Pública de Memorial, de caráter classificatório;

Análise de Títulos e Currículo, de caráter classificatório.

Até o momento, no entanto, ainda não há data certa para estas fases. Por esse motivo, é importante que o candidato continue acompanhando todas as atualizações no site da banca examinadora.

CTI abre prazo de inscrições em novembro

Aqueles que desejam trabalhar no CTI Renato Archer devem se inscrever entre 09 e 28 de novembro.

Desse modo, com um mês entre a publicação do edital e a abertura do prazo de inscrição, o candidato poderá se preparar lendo todo o documento. Assim, é possível ter ciência de todas as regras do certame, as exigências de cada cargo e o conteúdo programático das avaliações, por exemplo.

Depois de ler todo o edital o candidato poderá se inscrever preenchendo o formulário de inscrição com suas informações. Ademais, neste momento poderá optar pelo cargo e área a que deseja concorrer.

Por fim, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de:

Pesquisador Associado I: R$ 190;

Tecnologista Pleno 2: R$ 168;

Tecnologista Pleno 1: R$ 148;

Tecnologista Júnior: R$ 130.

No entanto, é possível solicitar a isenção do valor para quem:

Tem inscrição no Cadastro Único;

É doador de medula óssea.

Para fazê-lo, o candidato deve enviar documentos comprobatório durante o prazo de inscrição.