cuidado com números estrangeiros! Veja como Denunciar

O WhatsApp tornou-se uma ferramenta essencial para comunicação em nosso mundo digitalizado. No entanto, esse aplicativo de mensagens também se tornou um campo fértil para golpistas aplicarem uma ampla gama de fraudes. Nos últimos meses, e tem intensificado cada vez mais, muitos usuários brasileiros do WhatsApp têm relatado o recebimento de mensagens suspeitas de números internacionais. Este artigo irá orientá-lo sobre como lidar com essa situação e proteger sua conta.

A ameaça dos números estrangeiros no WhatsApp

Os contatos desconhecidos tentam chamar a atenção através de mensagens e até mesmo fazendo chamadas pelo aplicativo.

Na maioria dos casos, a abordagem envolve a oferta de vagas de emprego fictícias, onde é prometida uma grande renda por um curto período de trabalho. Portanto, é essencial estar atento e saber como denunciar essas situações.

Nota: Contato com números estrangeiros desconhecidos não é um fenômeno novo. Porém tem crescido assustadoramente

Fique atento(a) nas mensagens recebidas de números com DDI(Discagem direta internacional) diferente do +55(DDI do Brasil). Na maioria dos casos ofertam vagas de emprego ou outras propostas tentadoras, assim como links suspeitos.

Entendendo o Golpe do Falso Emprego no WhatsApp

O golpe do falso emprego é um esquema de fraude em que os golpistas se passam por recrutadores de grandes empresas, como a Amazon, e enviam mensagens para as vítimas através do WhatsApp oferecendo vagas de emprego fictícias.



Essas mensagens geralmente incluem uma descrição atraente do trabalho, que promete altos salários e horários flexíveis, além de um link supostamente para o site oficial da empresa para dar um ar de legitimidade à oferta.

Como o Golpe Funciona?

Ao clicar no link fornecido, o usuário é levado a um site falso onde é solicitado que ele forneça uma variedade de informações pessoais, que podem variar de detalhes básicos como nome e data de nascimento até informações financeiras sensíveis, como detalhes do cartão de crédito.

Depois de obter esses dados, os golpistas podem usá-los para uma variedade de atividades fraudulentas, desde a clonagem de cartões até o acesso não autorizado a contas bancárias e redes sociais.

Em alguns casos, os golpistas podem até pedir que a vítima pague uma taxa para um suposto curso de treinamento necessário para o trabalho. Depois que a vítima faz o pagamento, os golpistas desaparecem.

Identificando e se Protegendo do Golpe

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a identificar e se proteger do golpe do falso emprego no WhatsApp:

Desconfie de Ofertas Tentadoras: Se uma oferta de emprego parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. Esteja atento a descrições de emprego que prometem altos salários e poucas horas de trabalho. Verifique a Gramática e Ortografia: Muitas vezes, os golpistas cometem erros gramaticais e ortográficos em suas mensagens. Portanto, esteja atento a esses erros. Confira os Canais Oficiais da Empresa: Antes de aceitar uma oferta de emprego, verifique se a vaga foi anunciada nos canais oficiais da empresa, como no LinkedIn. Instale um Antivírus: Um bom aplicativo antivírus pode ajudar a detectar links maliciosos e proteger seu dispositivo contra malwares. Não Compartilhe Informações Pessoais: Evite fornecer suas informações pessoais a menos que tenha certeza de que a oferta é legítima e o site é seguro.

E se Eu Clicar no Link do Falso Emprego?

Se você acidentalmente clicou no link de um falso emprego, existem algumas medidas que você pode tomar para minimizar os danos:

Faça uma Varredura com o Antivírus: Execute um exame completo no seu dispositivo para verificar se ele foi infectado por algum malware. Verifique se Seus Dados Foram Expostos: Você pode usar serviços como o Serasa Experian para verificar se seus dados foram comprometidos. Contate Seu Banco: Informe seu banco sobre o incidente para que eles possam monitorar sua conta para atividades suspeitas. Denuncie o Golpe: Bloqueie e denuncie o contato que enviou a mensagem fraudulenta e informe as autoridades competentes.

Como denunciar números desconhecidos no WhatsApp

O WhatsApp não possui um recurso para bloquear antecipadamente números desconhecidos. Portanto, a melhor opção disponível é denunciar o número desconhecido para a plataforma. Aqui está um passo a passo de como fazer isso:

Na tela da conversa, clique nos três pontinhos (?); Clique em “Mais” e, em seguida em “Denunciar“; Escolha se você quer bloquear o contato e apagar a conversa – esta opção fica ativada por padrão, por isso, considere tirar prints das mensagens antes de confirmar o bloqueio; Selecione “Denunciar“; Informe por que o número está sendo bloqueado, como “conteúdo indesejado“.

Se o conteúdo for grave e incluir questões como ameaças à vida, também é recomendado fazer uma denúncia formal à polícia.

Protegendo seus dados no WhatsApp

Além de denunciar o número desconhecido, existem outras medidas que você pode tomar para evitar que suas informações sejam acessadas por terceiros. Para isso, siga estas etapas:

Vá para as “ Configurações ” do WhatsApp. No Android, clique nos três pontinhos ( ? ) no topo da tela inicial;

Em seguida, selecione “Privacidade“.

Na área de privacidade, o aplicativo permite que você:

Controle quem pode ver sua foto de perfil;

Limite quem pode ver dados como “visto por último”, “online” e status;

Defina quem pode adicionar você em grupos;

Silencie chamadas de números desconhecidos.