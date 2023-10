Cuidado! Criminosos estão aplicando o novo ‘golpe do 0800’; veja como se proteger

Os golpistas estão sempre buscando novas formas de enganar as pessoas e obter informações confidenciais. O mais recente golpe que tem se popularizado é conhecido como o golpe do ‘0800’. Nesse golpe, os criminosos se passam por atendentes de uma central de atendimento e informam às potenciais vítimas sobre uma transação suspeita de valor alto em uma compra no varejo.

Como funciona o golpe do ‘0800’

A estratégia utilizada pelos golpistas é enviar mensagens de SMS para as pessoas, informando sobre a suposta transação suspeita. Na mensagem, eles pedem para que o destinatário entre em contato com uma falsa central de atendimento para esclarecer a situação. Para dar credibilidade ao golpe, os criminosos indicam um número ‘0800’, que é geralmente associado a serviços de atendimento ao cliente.

Ao ligar para o número fornecido, a vítima é atendida por uma suposta atendente virtual, que pede para que ela digite 1 ou 2 para confirmar ou negar a transação. No entanto, essa interação é apenas uma forma dos golpistas obterem dados pessoais, senhas e tokens.

Variações do golpe

O golpe do ‘0800’ possui algumas variações, mas todas têm o mesmo objetivo: enganar as pessoas e obter informações confidenciais. Uma das variações mais comuns é quando os criminosos usam o nome de alguma instituição financeira em suas mensagens. Eles informam que uma compra em um determinado valor foi aprovada em uma loja de varejo conhecida e pedem para que o cliente digite o número 1 para confirmar a transação. Caso o cliente desconheça essa transação, é instruído a ligar para um número ‘0800’.

A importância da engenharia social nos golpes

Os golpistas utilizam técnicas de engenharia social para enganar as pessoas e fazê-las fornecer informações confidenciais. A engenharia social é a prática de manipular as emoções e a confiança das pessoas para obter acesso a informações ou realizar ações indesejadas. Cerca de 70% das tentativas de golpes têm origem na engenharia social, e não em brechas no sistema tecnológico dos bancos.

As instituições financeiras investem bilhões de reais em sistemas de tecnologia da informação voltados para a segurança, mas é essencial que os clientes também estejam atentos e adotem medidas de proteção.



Você também pode gostar:

Como se proteger do golpe do ‘0800’

Para se proteger do golpe do ‘0800’ e de outros golpes que utilizam engenharia social, é fundamental seguir algumas orientações:

Nunca ligue para números de telefone (0800) recebidos por SMS ou outras mensagens. Caso tenha alguma dúvida ou precise esclarecer algo, ligue para os canais oficiais de seu banco ou entre em contato com seu gerente. Desconfie de mensagens que solicitam a confirmação de transações suspeitas ou que oferecem vantagens, como o resgate de milhas ou pontos do cartão. Sempre verifique a veracidade das informações diretamente com seu banco. Nunca forneça dados pessoais, como senhas, tokens, números de conta ou cartão, em ligações ou mensagens recebidas. Os bancos nunca ligam para fazer estornos de transação por meio de telefonemas. Em caso de receber uma ligação suspeita, desligue e, de outro telefone, ligue para os canais oficiais de seu banco para verificar a veracidade da informação. Mantenha-se informado sobre os golpes mais recentes e compartilhe essas informações com familiares e amigos. Quanto mais pessoas estiverem cientes dos golpes, menor será a chance de se tornarem vítimas.

Lembre-se de que a prevenção é a melhor forma de se proteger contra golpes. Fique atento, desconfie de mensagens e ligações suspeitas e sempre verifique a veracidade das informações antes de fornecer qualquer dado pessoal.