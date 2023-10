CUIDADO! Essas são as 10 marcas de celulares favoritas dos ladrões

No mundo atual, os celulares e smartphones se tornaram parte essencial do nosso dia a dia. Esses dispositivos são utilizados para comunicação, trabalho e entretenimento. No entanto, essa popularidade também atrai a atenção de criminosos, que veem nos aparelhos uma oportunidade lucrativa. Além disso, a facilidade de revenda e a possibilidade de acesso a dados pessoais tornam os telefones celulares um alvo bastante visado.

Neste artigo, vamos explorar as marcas de celulares mais roubadas pelos ladrões, de acordo com dados de pesquisas realizadas pela B4Risk em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Também iremos abordar algumas medidas que podem ser tomadas para proteger seus dados em caso de roubo ou furto.

A Preferência dos Ladrões

De acordo com o levantamento realizado, a marca mais roubada pelos ladrões em São Paulo é a Apple, representando 33,55% dos casos registrados. A Samsung, que liderava o ranking anteriormente, caiu para a segunda posição com 32,57%. Em terceiro lugar, temos a Motorola com 18,29%, seguida pela Xiaomi com 7,59%. Outras marcas representam 5,03% dos casos, enquanto a LG, Asus, Positivo, Nokia e Multilaser ocupam as últimas posições.

É interessante notar que, mesmo sendo a marca mais roubada, a Apple não lidera em número de telefones vendidos no Brasil. Isso indica que os ladrões possuem uma preferência pela revenda de aparelhos Apple no mercado negro, onde eles podem obter um valor significativo, geralmente entre R$ 200 e R$ 300.

Mudanças no Ranking

Comparando com o ano anterior, é possível observar uma mudança na preferência dos ladrões. Em 2022, a Samsung ocupava o primeiro lugar no ranking, mas em 2023, a Apple assumiu a liderança. As demais marcas mantiveram suas posições, sem alterações significativas.

O Impacto dos Roubos e Furtos

Os roubos e furtos de celulares têm um impacto significativo na população. Além do prejuízo financeiro, os criminosos podem ter acesso aos contatos e realizar golpes financeiros envolvendo pessoas próximas à vítima. Com o acesso a aplicativos bancários, eles podem realizar empréstimos e transferências de saldo.

No primeiro semestre de 2023, foram registrados um total de 105.524 aparelhos roubados ou furtados em São Paulo. Embora tenha havido uma pequena queda em relação ao ano anterior, é importante destacar a frequência desses crimes ao longo do dia. À noite, ocorrem 36,54% dos casos, seguidos pela tarde com 25,06%, manhã com 23,92% e madrugada com 14,11%.

Protegendo seus Dados

Caso você seja vítima de roubo ou furto de celular, é fundamental tomar algumas medidas para proteger seus dados pessoais. Vejamos algumas ações que podem ser tomadas:

1. Fazer o Boletim de Ocorrência

Ao perceber o roubo ou furto, o primeiro passo é registrar um Boletim de Ocorrência. Isso é importante para documentar o incidente e facilitar qualquer investigação futura.

2. Bloquear o Dispositivo e Apagar os Dados

É recomendado bloquear o dispositivo o mais rápido possível. Dessa forma, você impede o acesso aos seus dados pessoais. Além disso, se possível, apague remotamente todos os dados do celular para garantir a segurança das informações.

3. Bloquear o IMEI e o Chip com a Operadora

Entre em contato com a sua operadora de telefonia para bloquear o IMEI do aparelho. Isso impedirá que o celular seja utilizado em qualquer rede. Além disso, solicite o bloqueio do chip para evitar o uso indevido de sua linha telefônica.

4. Mudar as Senhas de Acesso

Por precaução, altere todas as senhas de acesso a redes sociais, aplicativos de bancos e outros serviços que estejam vinculados ao seu celular. Assim, você evita que os criminosos tenham acesso a seus perfis e informações sensíveis.

Prevenção e precaução para garantir sua segurança

Os celulares se tornaram objetos de desejo para os ladrões, principalmente devido ao seu valor de revenda e ao acesso que proporcionam a dados pessoais. Neste artigo, discutimos as marcas de celulares mais roubadas em São Paulo, destacando a preferência dos ladrões pela Apple. Também fornecemos algumas medidas que podem ser tomadas para proteger seus dados em caso de roubo ou furto. Lembre-se sempre de tomar precauções para garantir a segurança dos seus dispositivos e informações pessoais.