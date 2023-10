Saber quais são as regras para levar criança na moto é essencial para evitar acidentes e multas. No entanto, infelizmente, muitos motociclistas não sabem, e acabam colocando em risco a segurança dos pequenos.

Assim sendo, continue lendo para que você descubra a forma certa de carregar as crianças na garupa da moto, conforme a lei. Por isso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Cuidado, motociclista! Estas são as regras para levar criança na moto

Andar de moto é uma experiência que muitos consideram emocionante e libertadora. No entanto, quando se trata de transportar crianças em motocicletas, a situação exige cuidado e aderência rigorosa às leis de trânsito.

Até 2021, a legislação brasileira permitia que crianças com mais de 7 anos fossem transportadas em motocicletas. Contudo, houve uma mudança significativa nas regras em relação à idade mínima e à segurança das crianças em motocicletas.

De acordo com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido transportar crianças menores de 10 anos ou que não possuam as condições necessárias para cuidar de sua própria segurança.

Veja as regras para transporte seguro

Ademais, cabe observar que as regras para levar criança na moto, também exigem que as crianças cumpram todas as normas de segurança aplicáveis aos adultos. Isso inclui, conforme definidas pelas autoridades de trânsito:

O uso de capacete;

Viseira;

Roupas adequadas e outros equipamentos de proteção para garantir a integridade física dos pequenos passageiros.

O que acontece se faltar o cumprimento as regras?

Bem como qualquer legislação, a falta de cumprimento das regras para o transporte de crianças na moto pode resultar em diversas penalidades para o condutor da motocicleta.

Dessa maneira, a infração de conduzir motocicleta com uma criança menor de 10 anos é considerada gravíssima. Aliás, sujeita a uma multa no valor de R$ 293,47 e à suspensão imediata do direito de dirigir.

Regras para uso de equipamentos de segurança

Além das penalidades por idade inadequada, há outros fatores para o condutor levar uma multa. Por exemplo, a utilização incorreta de equipamentos de segurança, como capacetes e vestuário que não estejam de acordo com as especificações do Contran, também pode levar, inclusive, suspensão do direito de dirigir.

Como tem que ser a posição da criança na moto?

Ademais, outro aspecto fundamental das regras de segurança é garantir que o transporte das crianças seja na posição correta.

Acontece que, segundo a legislação, elas devem estar sentadas em um assento suplementar adequado ou com o auxílio de um carro lateral (side car), quando necessário.

Veja as condições de crianças maiores de 10 anos

Para crianças com mais de 10 anos, é essencial avaliar se elas possuem a capacidade e as condições necessárias para cuidar de sua própria segurança.

Sendo assim, elas devem usar capacetes adequados, viseiras e óculos, quando necessário.

Penalidades adicionais

Vale destacar ainda que em casos de infrações relacionadas ao transporte de crianças na moto, as autoridades podem reter os veículos e recolher as habilitações dos motociclistas, caso descumpram a lei.

Portanto, garantir a segurança das crianças enquanto são transportadas em motocicletas é um desafio significativo. No entanto, é crucial para evitar acidentes e proteger a vida dos pequenos passageiros.

Veja os riscos de transportar crianças em motos de forma inapropriada

Por fim, agora que discutimos detalhadamente as regras e regulamentos para transportar crianças em motos, é essencial compreender os riscos que se associam ao não cumprimento dessas diretrizes.

Assim como é de se esperar, o transporte inadequado de crianças em motocicletas pode resultar em consequências graves para a segurança. Bem como, o bem-estar dos pequenos passageiros.

Por isso, confira abaixo os principais riscos:

Lesões graves em caso de acidente

Primeiramente, quando crianças não estão devidamente acomodadas em um assento suplementar ou carro lateral (side car), elas correm um risco muito maior de lesões em caso de acidente.

Isso ocorre devido à estrutura de uma motocicleta, que não oferece a mesma proteção que um veículo automotor. Dessa maneira, as crianças desprotegidas estão mais expostas a ferimentos graves em caso de colisões ou quedas.

Incapacidade de cuidar de sua própria segurança

As crianças têm uma compreensão limitada de riscos e segurança. Sendo assim, em muitos casos, elas não têm a capacidade de cuidar de sua própria segurança em situações de trânsito.

Risco de penalidades legais

Finalmente, vale ressaltar que o transporte inadequado de crianças na moto também pode resultar em penalidades legais para o condutor como as mencionadas acima. E claro, além dos riscos à segurança,

Agora que você já sabe quais são as regras para levar criança na moto, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto.