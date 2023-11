Cuidado, motorista! Você sabe usar pisca-alerta corretamente?

Saber como usar pisca-alerta corretamente é muito importante, visto que se trata de um dispositivo essencial para a segurança no trânsito. No entanto, muitos motoristas o utilizam de maneira inadequada, o que não só pode resultar em multas, mas também em situações perigosas.

Dessa forma, para que você saiba tudo o que precisa para usar corretamente essa ferramenta e evitar multas e penalidades, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Cuidado motorista! Você sabe usar o pisca-alerta corretamente?

O pisca-alerta é um dispositivo obrigatório em veículos com uma função clara: alertar outros motoristas sobre situações de emergência ou paradas bruscas. Desse modo, utilizá-lo corretamente é essencial para a segurança de todos.

Contudo, muitos condutores não sabem em quais situações é permitida a utilização desse dispositivo e quais não são. Assim sendo, confira abaixo algumas orientações para utilizar o pisca-alerta corretamente:

Situações de emergência

Primeiramente, é importante observar que o uso adequado do pisca-alerta inclui emergências, como a ocorrência de uma pane no veículo ou acidentes. Portanto, se o seu veículo apresenta algum problema mecânico e precisa ficar parado na via, acionar o pisca-alerta é uma forma eficaz de alertar os demais motoristas sobre a situação.

Quando o inesperado acontece, e uma pane mecânica impede que você continue a condução do veículo de forma segura, o pisca-alerta se torna seu aliado. Assim, seu uso adequado pode evitar acidentes e sinalizar que seu veículo está em situação de risco.

Imobilização do veículo

Ademais, outra situação na qual você deve usar o pisca-alerta é quando precisa imobilizar o veículo em locais onde não é permitido estacionar, mas uma parada rápida é necessária. Isso é relevante, por exemplo, quando você precisa fazer uma parada rápida em uma via pública, como uma via de carga e descarga.

Embarque e desembarque de passageiros

Em algumas áreas, é permitido o uso do pisca-alerta ao embarcar ou desembarcar passageiros, desde que a sinalização o exija.

Além disso, certas vagas de estacionamento por tempo limitado também podem necessitar do pisca-alerta para esta finalidade.

Não use o pisca-alerta em situações de neblina

Embora muitas pessoas usem o pisca-alerta em situações de neblina, é importante ressaltar que a legislação não permite isso. Afinal, o uso dessa ferramenta em neblina pode confundir outros motoristas, causando riscos em vez de preveni-los.

De acordo com a legislação de trânsito vigente, em situações de neblina ou nevoeiros, somente é aconselhável a utilização dos faróis baixos.

Não use o pisca-alerta como cortesia

Além disso, é importante frisar que os motoristas não devem usar o pisca-alerta como um sinal de cortesia e/ou agradecimento. Por exemplo, como ocorre quando alguém cede passagem. Assim, pode causar confusão nos demais motoristas e é uma prática incorreta.

Segundo a regulamentação de trânsito, em situações que os motoristas acionam o pisca-alerta como um gesto de cortesia para sinalizar que estão cedendo a vez a outro veículo pode criar mal-entendidos no trânsito e não é sua finalidade adequada.

Portanto, evite essa prática para se prevenir de acidentes e multas.

Pisca-Alerta em rodovias

Por fim, em rodovias, o uso do pisca-alerta ao sinalizar uma parada na faixa de rolamento é importante. Isso ajuda a prevenir colisões traseiras, especialmente em situações de baixa visibilidade.

Lembre-se de que essa ferramenta é valiosa nas rodovias para indicar paradas inesperadas. E por isso, sempre a utilize como forma de evitar acidentes graves e garanta que outros motoristas estejam cientes de que seu veículo está parado na via.

Veja os riscos do uso incorreto

Bem como é de se esperar, o uso inadequado do pisca-alerta não apenas desrespeita a legislação de trânsito. Como também apresenta riscos. Isso acontece pois, ao utilizá-lo de forma errônea, você pode causar confusão e situações perigosas no trânsito.

Sendo assim, a segurança no trânsito fica comprometida, e, a confusão que seu uso inadequado gera pode resultar em acidentes e colisões evitáveis.

Multa e penalidades

De acordo com o Inciso I do Artigo 251 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), usar o pisca-alerta em desacordo com a legislação é uma infração média. Dessa maneira, essa infração resulta em uma multa de R$ 130,16, além de acrescentar 4 pontos ao prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Contudo, vale ressaltar que as infrações de trânsito têm penalidades que vão além das multas. Sendo assim, acumular pontos na carteira de motorista pode resultar em suspensão do direito de dirigir e outros inconvenientes.

Agora que você já sabe usar o pisca-alerta corretamente, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!