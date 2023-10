Cuidado redobrado! Fluxo de carros no feriado aumenta risco de acidentes

O fluxo de carros no feriado é uma preocupação constante para a segurança viária. Isso porque milhares de pessoas se deslocam pelo país para aproveitar o feriado prolongado.

No entanto, vale ressaltar que é preciso cuidado redobrado, visto que quanto mais carros estiverem rodando nas vias públicas, maiores são as chances de acidente.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa para evitar contratempos no trânsito, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Feriado de Nossa Senhora Aparecida e o Aumento do Fluxo de Veículos

Nossa Senhora Aparecida é um feriado religioso amplamente celebrado no Brasil. Assim sendo, antes e depois das celebrações, milhares de pessoas se deslocam pelo país para visitar santuários e locais religiosos. O Santuário Nacional de Aparecida, localizado em Aparecida, São Paulo, é um dos destinos mais populares para peregrinações durante este feriado.

Contudo, essa peregrinação resulta em um aumento significativo do tráfego nas rodovias federais, já que muitos fiéis viajam de carro para chegar ao santuário.

Dessa forma, para garantir a segurança nas estradas e evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) implementa medidas especiais durante esse período.

Operação Aparecida da Polícia Rodoviária Federal: veja detalhes

Para lidar com o aumento do fluxo de carros no feriado de Nossa Senhora Aparecida, a PRF realiza a “Operação Aparecida”. Essa operação tem início à meia-noite de 11 de outubro e continua até as 23h59 de 15 de outubro.

Assim, durante esses 5 dias, a PRF emprega uma série de medidas para garantir a segurança viária.

Entre as ações da Operação Aparecida, estão:

O combate ao excesso de velocidade por meio do uso de radares portáteis, fiscalização de ultrapassagens em locais proibidos e;

A realização de campanhas de conscientização para evitar a combinação de álcool e direção.

Operação Santuário Nacional

Além da Operação Aparecida, a PRF também realiza a “Operação Santuário Nacional de Aparecida 2023”. Esta operação tem uma abordagem mais específica, focando na fiscalização, orientação e educação dos peregrinos que se deslocam pela Rodovia Presidente Dutra em direção a Aparecida (SP), onde está localizado o santuário da padroeira do Brasil.

Ademais, uma novidade desta edição da operação é a integração no calendário de Operações Nacionais da PRF, com o reforço de policiais de outros estados.

Conforme a PRF, esta será a maior operação já realizada na Via Dutra, a rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.

Veja algumas medidas de segurança para peregrinos

Para os peregrinos que se deslocam a pé ou em veículos durante o feriado, é importante estar ciente de algumas medidas de segurança para evitar acidentes. A PRF oferece as seguintes recomendações:

Atenção redobrada ao atravessar as ruas

Primeiramente, ao chegar ao destino, esteja especialmente atento ao atravessar ruas devido ao fluxo de carros no feriado.

Uso de roupas claras e coletes refletivos

Além disso, para aumentar a visibilidade, é aconselhável usar roupas claras e coletes refletivos, especialmente à noite.

Andar em fila indiana

Ao caminhar em grupos, lembre-se que andar em fila indiana nas laterais da estrada ajuda a manter o tráfego seguro e organizado.

Evitar distrações

Evite o uso de celulares e outros dispositivos que possam distraí-lo durante a jornada, pois a atenção é fundamental para a segurança.

Evitar caminhar à noite

Se possível, evite caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida. Contudo, caso seja inevitável, use roupas refletivas e lanternas para aumentar a visibilidade.

Estar sempre atento

Esteja constantemente alerta às condições do tráfego e ao seu entorno.

Não andar no leito da via

Finalmente, evite caminhar na estrada em si e mantenha-se nas margens, garantindo sua segurança e a dos outros.

Recomendações aos Motoristas

Já paga os motoristas que compartilham as rodovias com peregrinos durante o feriado, é essencial seguir algumas recomendações para garantir a segurança de todos:

Atenção redobrada pela presença de pedestres;

Respeitar os limites de velocidade e sinalização;

Não usar celular durante a condução e;

Não dirigir sob a influência do álcool.

Fluxo de carros nas rodovias aumenta risco de acidentes

Bem como visto o fluxo de carros nas rodovias aumenta risco de acidentes, e por isso, é essencial que, tanto os pedestres quanto os condutores, estejam cientes das medidas preventivas da PRF a fim de evitar situações desagradáveis e autuações.

As ações da Polícia Rodoviária Federal durante o dia de Nossa Senhora Aparecida desempenham um papel crucial na manutenção da segurança nas rodovias. No entanto, a colaboração de todos os envolvidos é essencial.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o fluxo de carros nas rodovias aumenta risco de acidentes, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!