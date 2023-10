CUIDADO! Voa Brasil é usado como isca para roubar dinheiro e dados de brasileiros

Os golpistas estão sempre à espreita, buscando maneiras de enganar as pessoas e roubar seus dados bancários e dinheiro. Recentemente, surgiu um novo esquema fraudulento envolvendo o programa Voa Brasil, que promete disponibilizar passagens aéreas por até R?200. Apesar de ainda não estar funcionando, criminosos já estão utilizando o nome do programa para direcionar vítimas a sites fraudulentos. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explicar como o golpe funciona e mostrar como você pode se proteger contra essa ameaça.

O Esquema dos Golpistas

O esquema se inicia com a veiculação de vídeos e anúncios falsos patrocinados em redes sociais, especialmente direcionados a pessoas que possam ter interesse no programa Voa Brasil. Esses anúncios fraudulentos são projetados para chamar a atenção e despertar o interesse das potenciais vítimas.

Ao clicar em um desses anúncios, a vítima é redirecionada para um site de cadastro manipulado pelos criminosos. Nesse site, são solicitados os dados pessoais habituais, como nome completo e CPF, sob a falsa promessa de “liberar” os requisitos necessários para que a pessoa continue com a compra das passagens aéreas. A oferta é tentadora: algumas passagens de ida e volta por apenas R?200.

No entanto, ao prosseguir com o cadastro, a vítima é instruída a gerar uma guia de pagamento, que deve ser realizada em até 30 minutos. Essa guia se refere a taxas de “impostos, fiscalização de aviação civil e taxa de contribuição ao turismo brasileiro sustentável”. Ao clicar para gerar a guia, o site redireciona a pessoa enganada para outro portal, ainda utilizando o nome do Voa Brasil.

Nesse portal, a vítima é solicitada a efetuar o pagamento adiantado do valor das passagens através de Pix ou cartão de crédito. Ao concluir a operação, além de sofrer um prejuízo financeiro, a vítima também corre o risco de ter seus dados de cartão de crédito capturados pelos golpistas.

Identificando um Anúncio Falso

Com a sofisticação dos golpes, é fundamental que as pessoas estejam sempre atentas e desconfiem de mensagens recebidas, especialmente quando provenientes de redes sociais, aplicativos de conversa e e-mails. Os criminosos aproveitam-se de novidades e temas populares na mídia, como o programa Voa Brasil, para tornar suas táticas mais verídicas e persuasivas.

No entanto, existem algumas dicas que podem ajudar a identificar um anúncio falso:



Desconfie de ofertas muito boas para serem verdade;

Verifique a autenticidade do site antes de fornecer seus dados pessoais;

Pesquise sobre o programa ou promoção em sites oficiais do governo ou empresas aéreas;

Analise cuidadosamente a URL do site para garantir que seja legítima;

Fique atento a erros gramaticais e ortográficos nos anúncios e sites;

Não clique em links suspeitos ou compartilhe informações pessoais sem ter certeza da veracidade da fonte.

Protegendo-se Contra Golpes

Com as constantes atualizações nas técnicas de golpes virtuais, é fundamental adotar medidas de segurança para proteger seus dados pessoais e financeiros. Aqui estão algumas recomendações da Kaspersky, uma renomada empresa de segurança digital, para se manter protegido enquanto busca novidades sobre o programa Voa Brasil:

Mantenha-se atualizado: Esteja sempre atento às notícias e informações oficiais sobre o programa Voa Brasil. Acompanhe os comunicados do governo e das companhias aéreas para se certificar de que as promoções são autênticas. Desconfie de mensagens suspeitas: Se receber anúncios ou mensagens relacionadas ao programa Voa Brasil por meio de redes sociais, aplicativos de conversa ou e-mails, desconfie e verifique a veracidade das informações antes de clicar em qualquer link ou fornecer dados pessoais. Verifique a autenticidade do site: Antes de fornecer seus dados pessoais em um site, verifique se ele é legítimo. Pesquise o nome do site e confira se há reclamações ou alertas de golpes relacionados a ele. Confira a URL do site: Analise cuidadosamente a URL do site para garantir que seja oficial e legítima. Golpistas costumam criar sites falsos com endereços similares aos originais, por isso, fique atento a erros ortográficos ou pequenas alterações nos nomes de domínio. Utilize soluções de segurança confiáveis: Tenha instalado em seu dispositivo um antivírus confiável, como o Kaspersky Internet Security, que pode ajudar a detectar e bloquear sites maliciosos e golpes virtuais. Eduque-se sobre segurança digital: Mantenha-se informado sobre as últimas tendências em golpes virtuais e saiba como se proteger. Invista em conhecimento sobre segurança digital e compartilhe essas informações com familiares e amigos.

Medidas de segurança

Os golpistas estão sempre à procura de novas maneiras de enganar as pessoas e roubar seus dados e dinheiro. O recente esquema envolvendo o programa Voa Brasil é mais um exemplo disso. Portanto, é essencial que todos estejam atentos e adotem medidas de segurança ao buscar informações sobre promoções e programas governamentais.

Lembre-se de desconfiar de ofertas muito boas para serem verdade e sempre verificar a autenticidade dos sites antes de fornecer seus dados pessoais. Mantenha-se atualizado sobre os comunicados oficiais do governo e das companhias aéreas e utilize soluções de segurança confiáveis para proteger seus dispositivos.

Por fim, compartilhe essas informações com seus familiares e amigos, para que todos possam se proteger contra golpes virtuais. A segurança digital é responsabilidade de todos nós.