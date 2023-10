Currículo de empréstimos estudantis: Como você pode pagar seus empréstimos estudantis rapidamente?

Adepois de um hiato de três anos iniciado pelo ex-presidente Donald Trump em resposta ao Pandemia do covid-19espera-se agora que os mutuários retomem os pagamentos dos empréstimos federais a estudantes em Outubro.

Esteja você apenas começando seu jornada de reembolso ou já bem adiantados, gerenciar e pagar empréstimos estudantis rapidamente é uma prioridade para muitos.

10 dicas para ajudá-lo a lidar com seus empréstimos federais para estudantes:

Do orçamento e estratégias de pagamento para evitar armadilhas comuns, estes 10 dicas irá colocá-lo no caminho para um reembolso mais rápido do empréstimo e um futuro financeiro mais brilhante.

Pague mais do que o pagamento mínimo: Crie um orçamento: Mudar para pagamentos quinzenais: Inscreva-se no Autopay: Pagar juros capitalizados: Aumente sua renda: Considere o refinanciamento (se fizer sentido): Evite planos de reembolso baseados em renda (IDRs): Não confie no perdão do empréstimo estudantil: 10. Priorize o reembolso do empréstimo estudantil:

Pague mais do que o pagamento mínimo:

Pagar apenas o pagamento mínimo prolonga sua jornada de empréstimo estudantil e custa mais no longo prazo.

Opte por uma abordagem de bola de neve de dívida, concentrando-se primeiro em liquidar empréstimos menores e, ao mesmo tempo, pagar o mínimo em outros.

Este método fornece motivação e pode levar à libertação da dívida em apenas 18 a 24 meses.

Crie um orçamento:

O orçamento é uma virada de jogo. Ao adotar um orçamento mensal base zero, você pode identificar para onde vai seu dinheiro e onde pode cortá-lo.

Os fundos extras que você descobrir podem ser direcionados para empréstimos estudantis, acelerando seu progresso.

Mudar para pagamentos quinzenais:

Altere seu cronograma de pagamento de mensal para quinzenal, fazendo efetivamente um pagamento extra a cada ano.

Essa abordagem economiza tempo em seu cronograma de reembolso e reduz os custos de juros. Use uma calculadora quinzenal de pagamento de empréstimos estudantis para ver suas economias potenciais.

Inscreva-se no Autopay:

Muitos credores federais e privados oferecem descontos nas taxas de juros quando você se inscreve no pagamento automático, reduzindo sua taxa de juros e canalizando mais fundos para o saldo principal. Entre em contato com seu prestador de serviços para verificar a elegibilidade e se inscrever.

Pagar juros capitalizados:

Os juros incidem sobre empréstimos não subsidiados durante a escola, períodos de carência e adiamentos.

Quando o reembolso começa, esses juros acumulados são capitalizados, aumentando seu saldo e pagamentos futuros de juros.

Pague antecipadamente os juros capitalizados para reduzir o custo geral de seus empréstimos.

Aumente sua renda:

Aumentar sua renda é uma maneira poderosa de acelerar o pagamento de empréstimos estudantis.

Aceite empregos de meio período ou atividades paralelas para complementar seus ganhos.

Melhorar o salário do seu trabalho principal, por meio de aumentos ou encontrar cargos com melhores salários, pode causar um impacto substancial.

Considere o refinanciamento (se fizer sentido):

O refinanciamento pode garantir uma taxa de juros mais baixa e melhores condições de pagamento, potencialmente economizando dinheiro.

No entanto, só é adequado para empréstimos federais privados ou com altas taxas de juros.

Certifique-se de que o refinanciamento esteja alinhado com seus objetivos financeiros e não estenda o período de reembolso.

Evite planos de reembolso baseados em renda (IDRs):

Os planos de reembolso baseados em renda oferecem pagamentos mensais baixos, mas podem estender significativamente o prazo do empréstimo.

Se você pretende pagar seus empréstimos rapidamente, os IDRs podem atrapalhar seu progresso.

Muitas vezes é mais benéfico fazer pagamentos mensais maiores.

Não confie no perdão do empréstimo estudantil:

Os programas de perdão de empréstimos estudantis geralmente apresentam requisitos rigorosos e resultados incertos.

Não conte com o perdão para eliminar sua dívida.

Em vez disso, concentre-se em pagar seus empréstimos o mais rápido possível para recuperar a liberdade financeira.

Priorize o reembolso do empréstimo estudantil:

Faça do pagamento de seus empréstimos estudantis uma prioridade máxima.

Ao assumir o controle de suas finanças e se comprometer com estratégias agressivas de pagamento, você pode se libertar do peso da dívida estudantil e construir a vida que deseja.

Pagar empréstimos estudantis rapidamente requer disciplina e determinação. Implemente estes estratégias para assumir o controle de seu futuro financeiro e acelere sua jornada para liberdade de dívida.