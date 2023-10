CXP Brasil ABRE VAGAS para diversos setores

A CXP Brasil, empresa que é uma consultoria em tecnologia da informação, está buscando novos funcionários no mercado de trabalho. Dessa maneira, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira a lista de oportunidades abertas no presente momento:

Administrador Windows Server – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Suporte (Salas de reuniões e auditório) – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Infraestrutura Sênior – São Paulo – SP -Efetivo;

Analista SRE – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Arquiteto (a) de Software SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a CXP Brasil

Sobre a empresa, vale frisar que a CXP Brasil é surgiu para manter vivo o Lema: ” O seu desafio é o que nos move”. Idealizada por sócios que vivenciaram em sua ampla experiência uma dedicação a dois pontos importantes: o cliente no centro de tudo e a valorização das pessoas. Desta forma tinham como resultado uma união entre a equipe comercial e de operações.

O sucesso nos clientes que vivencia teve como base um trabalho engajado, trazendo audição ao que realmente importa: como pode fazer a diferença em cada oportunidade.

Desta forma, com a união dessas pessoas criou a CXP Brasil, cujo objetivo é unir o mundo digital com o atendimento diferenciado, na velocidade que a tecnologia lhes permite alcançar, trazendo a melhor experiência do cliente na sua transformação digital.

Como efetivar a sua candidatura?

Para tentar entrar na CXP Brasil, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



