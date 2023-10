D-backs venceram Phillies por 2 a 1 com Marte walk-off single na nona entrada

Chaleira Marte encerrou uma tarde de três rebatidas com um single walk-off no nono, o novato Brandon Pfaadt arremessou 5 2/3 entradas sem gols e o Arizona Diamondbacks se recuperou para vencer o Philadelphia Phillies por 2 a 1 na quinta-feira e perto de 2 a 1 na NL Série do Campeonato.

Prestes a ficar para trás por 3 a 0 na série melhor de sete, o Arizona empatou o placar na dobradinha de RBI de Lourdes Gurriel Jr.

Gurriel abriu o nono com uma caminhada inicial de Craig Kimbrel, roubou o segundo lugar e ficou em terceiro no single interno de Pavin Smith.

Gurriel foi expulso na base pelo shortstop Trea Turner no grounder atingido por Emmanuel Rivera enquanto os Phillies jogavam no campo interno. Geraldo Perdomo caminhou depois de ficar para trás por 1-2 na contagem e Marte – um dos poucos Diamondbacks que pareceu confortável na base nesta série – acertou uma linha que caiu na frente do defensor central Johan Rojas, mandando os D-backs para o campo em comemoração.

Foi a terceira vitória na pós-temporada para o Diamantes. Marte tem uma sequência de rebatidas de 12 jogos na pós-temporada.

Bryce Harper colocou os Phillies à frente no sétimo, quando marcou no campo selvagem de Ryan Thompson.

O atual campeão da NL, Filadélfia, abriu a pós-temporada por 7-1 e superou os Diamondbacks por 15-3 em dois jogos no Citizens Bank Park, acertando seis home run.

Depois de lançar 4 1/3 entradas sem gols contra o Los Angeles Dodgers no argumento decisivo da Division Series, Pfaadt rebateu nove e permitiu duas rebatidas contra os Phillies com uma bola rápida de meados dos anos 90 e um varredor bacana que fez os rebatedores perseguirem.

Pfaadt combinado com Andrew Saalfrank, Thompson, Kevin Ginkel e Paul Sewald em três rebatidas. Sewald, que conquistou a vitória, deixou Harper em segundo lugar no nono, quando Alec Bohm deu um terceiro golpe.

O Ranger Surez, da Filadélfia, desistiu de três rebatidas e rebateu sete em 5 1/3 entradas, saindo após a dobradinha inicial de Marte no sexto. O ERA de 0,94 de Suarez é o mais baixo nas primeiras oito aparições de um arremessador na pós-temporada.

Harper caminhou contra Saalfrank começando em sétimo e Bohm seguiu com um single interno contra Thompson. Bryson Stott fez uma jogada dupla quando Harper ficou em terceiro, e Thompson puxou um controle deslizante de 0-1 que desviou por cima da área do batedor canhoto e saltou para a barreira. A bola rebateu para o receptor Gabriel Montero, cujo lançamento tardio passou pelo arremessador que cobria a base quando Harper escorregou de cabeça.

Arizona estava sem gols por 17 entradas até a sétima. Tommy Pham marcou Orion Kerkering e Gurriel dobrou no canto esquerdo. Smith escolheu colocar os corredores nas curvas, mas Jos Alvarado fez com que Rivera fizesse uma jogada dupla e Perdomo fosse eliminado.

CHEGADAS ATRASADAS

Os dois primeiros jogos do NLCS foram um sucesso na Filadélfia, com os fãs pagando centenas de dólares só para entrar.

Jogo 3 às Campo de perseguição era muito mais acessível. Menos de uma hora antes do jogo, os assentos estavam disponíveis no SeatGeek por apenas US$ 18 e no StubHub por apenas US$ 14. Os preços eram tão baixos que os torcedores dos Phillies alegaram que compraram ingressos apenas para manter os possíveis torcedores dos D-backs fora do estádio.

Os D-backs anunciaram uma multidão lotada de 47.075 e os assentos pareciam 99% ocupados para um jogo que começou às 14h07.

MUDANÇAS DE D-BACKS

Gerente de defesas D Torey Lovullo embaralhou sua escalação significativamente para o jogo 3 contra o canhoto Surez, colocando Marte e Corbin Carroll no topo da ordem. Ele também rebateu Moreno em terceiro, deixou Pham em quinto e jogou como destro, acertando Rivera na terceira base. Thomas – um rebatedor canhoto – não era titular. Ele acertou 0 a 5 nos dois primeiros jogos.

A SEGUIR

O jogo 4 será na noite de sexta-feira às 17h07, horário local (20h07 EDT).