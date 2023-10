Dak Prescott é criticado por uma performance ‘horrível’ de Donte Whitner: “Ele é uma merda, ele é um…”

Dak Prescott foi alvo de uma enxurrada de críticas por seu desempenho esmagadoramente ruim contra o Dallas Cowboys. O quarterback tinha três passes interceptados no que poderia ter sido seu pior desempenho com a camisa dos Cowboys.

O jogador falou com franqueza após o jogo, reconhecendo que não era o seu dia. “Este foi talvez o jogo mais humilhante do qual já participei”, ele disse – uma mensagem que também foi reiterada pelo técnico do time Mike McCarthy, que a descreveu como um “soco no estômago”.

Prescott desde então foi chamado por fãs e especialistas por sua fraca exibição. Donte Whitner foi particularmente crítico – ele não se conteve ao atacar o desempenho de Prescott.

“Dick Prescott é uma merda”



“Dack Prescott é uma merda… ponto final,” começou Whitner durante uma transmissão de TV ao vivo após o jogo. “Conversamos muito sobre Dak Prescott ser um quarterback de primeira linha… não vejo isso. Eu os vejo tentando encobrir o que lhe falta: muitos lances rápidos, cortando metade do campo e dando lances fáceis.

“Outro que ele não é um quarterback que pode desistir e realmente aproveitar uma defesa e dividir”. E hoje vimos isso. O Defesa dos 49ers faz com que ele pareça um quarterback de nível quatro”, concluiu Whitner.