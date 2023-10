Dak Prescott se vinga e silencia críticos contra os Chargers

EUnão foi o início de temporada mais auspicioso para Dak Prescott e a Dallas Cowboys mas finalmente eles têm algo para comemorar.

Prescotto lado enfrentou o Carregadores de Los Angeles na noite de segunda-feira e conseguiu uma vitória por 20-17, elevando seu recorde para 4-2 na temporada.

Prescott foi visto gritando ‘obrigado!’ para o telhado do SoFi Stadium após o final do jogo. Dallas e Prescott precisavam desesperadamente desta vitória e foi isso que conseguiram.

O jogo anterior foi uma derrota embaraçosa por 42 a 10 para o São Francisco 49ers. Prescott foi rápido em reconhecer a importância de um grande resultado contra o Carregadores.

Dak Prescott é fortemente criticado por Donte Whitner

“S- sim,” Prescott adicionado depois de considerar o jogo um ‘must win’. “Quero dizer, ainda estamos no início da temporada, mas 4-2 ou 3-3 é uma grande diferença.”

A corrida adicional de Prescott

Uma das partes mais importantes do desempenho para o Vaqueiros foi o foi Prescott usou as pernas mais do que o normal. Ele explicou posteriormente que era necessário seguir o 49ers derrota, mas também influenciado pela natureza da partida contra o Carregadores.

“Perceber que talvez seja algo que poderíamos usar”, acrescentou. “E obviamente (o Carregadores) teve uma ótima cobertura no início da peça. Mike (McCarthy) está sempre pregando sobre (estender as jogadas após os 2,3 segundos iniciais). Os caras fizeram um ótimo trabalho abrindo depois, se mantendo vivos, a linha ofensiva mantendo o corpo em alguém, me dando chance de sair em pistas diferentes.

“Eu tive CeeDee (Cordeiro) em movimento como uma opção”, Prescott disse. “O lado defensivo levou (Tony Pollard). Os outros dois caras correram em direção CeeDee. Isso apenas me permitiu cortar o campo. Ótima jogada, honestamente. Não era necessariamente correto da parte deles. Alguém tem que ter o quarterback, mas não mostrar as pernas, não correr no início do ano, acho que teve um papel nisso. Eu simplesmente consegui ir buscá-lo.”