Daki OFERECE MAIS DE 100 VAGAS; Se candidate!

A Daki, companhia que conta com app de delivery mais rápido do Brasil, capaz de entregar mais de 1000 produtos em questão de minutos e que vem crescendo nos últimos anos, está com ótimas oportunidades de emprego abertas. Dito isso, antes de falar mais sobre, consulte a lista de cargos:

Estagiário (a) de Operations Field – São Paulo – SP – Administração Geral;

Estoquista – Barueri – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Estoquista – Rio de Janeiro – RJ -Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador de Empilhadeira – Rio de Janeiro – RJ – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Analista Contábil Sênior – São Paulo – SP – Contabilidade;

Operador de Empilhadeira – Barueri – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Líder de Operação Logística – Barueri – SP – Logística;

Analista de Experiência do Cliente -CX – São Paulo – SP -Administração Geral;

Estágio em Growth – Operações – São Paulo – SP – Administração Geral;

Líder de Equipe- Customer Experience – São Paulo – SP – Administração Geral;

Shopper – Zona Oeste – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Shopper – Centro – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Conferente – Barueri – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Analista de Experiência do Cliente – São Paulo – SP – SAC.

Mais sobre a Daki

Falando um pouco mais sobre a Daki, podemos frisar que é o app de delivery mais rápido do Brasil. Além disso, oferece desde a cerveja gelada ao carregador de celular, e está sempre à procura de inovações que entreguem novas experiências para a sua exigente clientela.

Em relação aos colaboradores, a Daki está em busca de pessoas que compartilhem essa visão de um mundo mais simples, tecnológico e com foco no cliente. Quer dizer, caso você se encaixe nesse perfil e esteja na busca por uma recolocação profissional, pode ser uma excelente oportunidade de crescimento!

Como enviar o seu currículo?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..), você confere os prazos.

