Damar Hamlin emocionado quando Damien Harris sai de campo na ambulância

Notas de búfalo segurança Damar Hamlin ficou emocionado durante Futebol de domingo à noite enquanto uma ambulância levava seu companheiro de equipe Damien Harris fora de campo depois que o running back sofreu uma lesão no pescoço no final da primeira metade do confronto da Semana 6 contra o Gigantes de Nova York no Estádio MetLife.

Harris, 26 anos, pode mover braços e pernas, mas será submetido a mais exames no hospital. Ele fez sinal de positivo para o estádio enquanto os paramédicos o colocavam na ambulância.

Damar Hamlin agradece em vídeo sinceroLAPRESSE

Hamlin, 25 anos, parecia emocionado quando a ambulância, com seu nome e número nas costas, deixou o campo. Ele estava inativo para o jogo.

O safety sofreu uma parada cardíaca na temporada passada, em janeiro, contra o Cincinnati Bengals. Esse jogo foi interrompido e cancelado. Desta vez, o show continuou.

Como Damien Harris se machucou?

Harris carregou a bola pelo meio e recebeu uma forte rebatida do linebacker do Giants Igreja Bobbyque não tinha más intenções.

O RB do Bills caiu no gramado sem mover os membros e o protocolo foi imediatamente ativado, com jogadores de ambos os lados dando joelhadas.

Harris se juntou ao Buffalo nesta entressafra, então ele não estava em campo no incidente de Hamlin, mas abalou toda a liga.