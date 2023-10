Damian Lillard marca apenas 6 pontos no segundo jogo com o Bucks quando eles caem para o Hawks

Adepois de uma vitória estressante contra Filadélfia poucos dias atrás, o Milwaukee Bucks enfrentou uma queda inesperada no jogo contra o Atlanta Hawks, perdendo por 127-110 no Fórum Fiserv no domingo.

O Falcões, marcando a primeira vitória da temporada (1-2), não perdeu tempo e garantiu uma vantagem de 15 pontos no primeiro quarto. Enquanto o Dinheiro fez uma breve tentativa de recuperação, chegando perto de 33-32 no quarto seguinte, após uma cesta de três pontos de Malik Beasley, os Hawks avançaram com uma sequência definitiva de 15-1. Este movimento efetivamente manteve o Dinheiro afastado pelo resto do jogo.

O mergulho atípico de Lillard

Jogador estrela, Giannis Antetokounmpoapesar de ter ficado afastado dos gramados durante o quarto período, conseguiu liderar o Dinheiro com impressionantes 26 pontos em 9 de 14 tentativas, complementados por 11 rebotes. Enquanto isso, Beasley seguiu de perto, contribuindo com 18 pontos. Brook Lopez e Bobby Portiscom 13 e 12 pontos respectivamente, garantiu que o Bucks tivesse vários jogadores marcando dois dígitos.

Mas o domingo não foi gentil com todos. Damian Lillardque recentemente fez uma estreia notável com 39 pontos com o Dinheiro, se viu lutando durante todo o jogo. Com apenas 6 pontos em 12 tentativas, o desempenho de Lillard foi uma sombra do que era habitual. Tais baixas têm sido raras para Lillardsendo esta apenas a 16ª vez na carreira em que marca menos de 10 pontos.

Enquanto o Dinheiro tentou se ajustar, a estratégia dos Hawks para limitar Lillard desempenhou um papel fundamental. A equipe conseguiu manter a liderança dominante, desfrutando de uma vantagem confortável de 21 pontos no intervalo.

Murray rouba a cena

No entanto, não se tratava apenas de manter Lillard em cheque. Embora muito foco estivesse em Trae Young dos Hawks, foi sua outra estrela da guarda, Murray, que realmente causou sensação. Conhecido por liderar o NBA em roubos de bola durante a temporada 2021-22, Murray mostrou sua habilidade defensiva, superando ambos Lillard e Antetokounmpo. Marcando 13 pontos durante o jogo, as jogadas ágeis de Murray, especialmente uma explosão de seis pontos em dois minutos, diminuíram o ânimo dos torcedores da casa.

Este jogo sublinhou a Falcões‘coesão e equilíbrio da equipe, com sete dos oito jogadores principais marcando dois dígitos no terceiro quarto. Eles ostentavam uma precisão de tiro de mais de 50% e 40% do campo e além do arco, respectivamente. Ao final, com Murray com 15 pontos e Young liderando com 20 pontos e 11 assistências, os Hawks orgulhosamente deixaram sua marca no Milwaukee.