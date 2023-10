Damian Lillard rebate em Portland após ser negociado: Miami é onde eu queria ir

Damian LillardA saída de Bradley do Portland Trail Blazers continua a ser manchete antes do início da temporada da NBA.

Embora o guarda All-Star tenha deixado claro que queria se juntar ao calor de Miamios Blazers eventualmente o transferiram para o Milwaukee Bucks em um acordo de sucesso de três equipes.

O movimento significa Lillard vai se juntar a Giannis Antetokounmpoformando uma das principais duplas da liga.

Embora o jogador de 33 anos diga que está feliz com a mudança, alguns comentários recentes sugerem que ele não está feliz com a forma como seu antigo time lidou com a situação.

“Não acho que fosse segredo que Miami era para onde eu queria ir quando pedi uma troca”, Lillard disse na Rádio SiriusXM NBA.

“Foi mais importante quando essa conversa começou. Foi como, ‘Não seremos capazes de formar essa equipe. Vamos ajudá-lo a chegar aonde deseja.’ E era para lá que eu queria ir.”

Falta de comunicação entre Lillard e os Blazers

Embora Lillard afirma que os Blazers inicialmente lhe disseram que fariam o que pudessem para levá-lo ao seu destino preferido, mas não foi assim que as coisas aconteceram.

O guarda destacou que chegou um ponto em que as negociações entre Portland e Miami pararam de falar.

“Chegou a um ponto em que não havia comunicação com aquela equipe”, Lillard adicionado.

Como resultado Lillard irá agora atuar em Milwaukee ao lado do duas vezes MVP da liga Giants Antetokounmpo.

Ele observou que foi seu agente quem informou aos Blazers que os Bucks estavam interessados.

“Eu sabia que era uma possibilidade, só não pensei que realmente iria acontecer. Então, quando aconteceu, não fiquei totalmente surpreso, mas não foi o que pensei que seria a ligação.” Lillard adicionado.

Brian Windhorst, da ESPN, afirmou que os Blazers pediram mais do que o Heat estava disposto a oferecer, enquanto Shams Charania, do Athletic, relata que Lillard nunca acreditei que seu ex-time tivesse qualquer intenção de mandá-lo para Miami.