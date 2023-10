Damian Lillard revelou que levou uma pegadinha ao pensar que jogaria pelo Toronto Raptors

Damian Lillard era tão ignorante quanto todos nós durante o tempo em que ele queria saber onde estava seu futuro. Embora seu principal objetivo fosse jogar pelo Miami Heat, o Portland Trail Blazers estavam tentando levá-lo para uma equipe que pudesse garantir-lhes a melhor negociação possível. O Raptors de Toronto eram uma das opções e os rumores de que Dame iria para lá aumentaram antes do grande anúncio. Na verdade, Lillard treina com Próprio OG Anunoby dos Raptors durante a pós-temporada. Foi ele quem decidiu pregar uma peça no amigo e fez Lilalrd acreditar que jogaria pelo Toronto na próxima temporada.

Durante o Milwaukee Bucks‘dia da mídia, Lillard foi questionado sobre essa pegadinha feita por OG e como tudo aconteceu. No final, veremos Damian Lillard jogar por um time que pode absolutamente lhe garantir a chance de competir por um título. Aqui está o que Lillard disse: “Obviamente, tudo estava no ar. Eu estava ao telefone e acabei de receber uma mensagem aleatória de OG como, ‘Bem vindo a Toronto‘. Ele está sempre brincando, brincando e coisas assim. Treinamos um pouco juntos no verão. Então ele me mandou uma mensagem tipo, ‘Bem-vindo a Toronto’. Eu estava tipo, deixe-me ligar para esse cara e ver. Finalmente liguei para ele e ele não atendeu. Ele me ligou de volta e estava rindo.”

Damian Lillard finalmente se vestiu de Buck

A imagem que todos esperavam ver é Damian Lillard finalmente vestindo o Milwaukee Bucks‘ kit. Era o traje branco, já que o departamento de comunicação da equipe tirou todas as fotos promocionais. Para todos os fãs dos Trail Blazers, olhar para Dame vestindo um uniforme diferente deve parecer extremamente estranho e comovente ao mesmo tempo. Embora Dame também esteja se sentindo estranho por deixar o lugar que foi sua casa por tanto tempo, ele também sabe que jogar pelo Bucks é a oportunidade de uma vida. Finalmente há uma chance para ele ganhar um troféu do Campeonato da NBA, especialmente jogando ao lado Giannis Antetokounmpo.