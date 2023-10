Damien Harris, do Bills, recebe autorização médica e é mandado para casa para descansar com uma torção no pescoço

O running back do Buffalo Bills, Damien Harris, recebeu alta na segunda-feira de um hospital de Buffalo e foi enviado para casa para descansar “de bom humor”, disse o técnico do Bills, Sean McDermott, que disse que seu jogador se relatou “tão bem quanto se pode esperar” com o diagnóstico de torção no pescoço. , que o colocou no protocolo de concussão da liga.

“Acho que ele está extremamente grato a Deus por estar na situação em que se encontra, em oposição à situação em que estava há algumas horas naquele campo”, disse McDermott na segunda-feira. “Então, apenas repensando e tentando descansar um pouco e desacelerar algumas coisas aí.”

McDermott também relatou que o quarterback Josh Allen machucou o ombro direito no início do segundo tempo contra os Giants, mas terminou o jogo sem contratempos e, embora dolorido, mas que ficará “bem” e “no dia a dia”. “

Como foi a lesão de Damien Harris no domingo contra os Giants?

Harris deixou o campo por ambulânciapara ser examinado em um hospital em uma jogada de terceiro para 1 da linha de 34 jardas de Buffalo no segundo quarto.

Ao ser abordado, ele foi atingido na região do pescoço, contra as costas do guarda direito do Bills, O’Cyrus Torrence, e nos braços do linebacker do Giants, Bobby Okereke. Harris então tomou medidas para tentar correr, enquanto Okereke o abordou.

Enquanto Harris ficou imóvel no campo por vários segundos, os médicos de ambas as equipes chegaram para cuidar dele, enquanto seu companheiros saíram da linha lateral para se ajoelhar ao redor dele em uma demonstração de apoio. O lateral esquerdo Dion Dawkins disse que enquanto seu companheiro de equipe estava esparramado em campo, ele se certificou de que Harris estava respirando, enquanto o coordenador ofensivo Ken Dorsey lamentou sua experiência, assistindo ao jogo de uma área.

“Você se sente tão impotente lá em cima, obviamente, e você está preocupado com seus rapazes. Damien é um grande jogador e ser humano para nós, então é difícil ver algo assim acontecer. Então você se sente tão desamparado e quer estar lá com eles, mas eles estão em situações complicadas”, lamentou.

Quando ele foi transferido para a ambulância, Harris ergueu o polegar da mão esquerdadando a mensagem de que estava bem.

Harris, 26, está em seu primeira temporada com os Billsvindo do Patriotas da Nova Inglaterra. Ele foi levado na terceira rodada do Draft da NFL de 2019, fora de Alabama e na noite passada, teve 22 corridas para 93 jardas e um touchdown, além de duas recepções para 16 jardas.