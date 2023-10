Dan Hardy: Dana White ‘fará tudo o que puder para impedir’ que os lutadores do UFC sigam os passos de Francis Ngannou

Francis Ngannou se manteve firme na hora de renegociar um novo contrato com o UFC, o que acabou levando à sua saída da promoção enquanto ainda reinava como campeão dos pesos pesados.

A aposta valeu a pena quando Ngannou não apenas assinou um lucrativo acordo de múltiplas lutas para continuar sua carreira de MMA no PFL, mas também reservou a luta dos seus sonhos para sua estreia no boxe profissional contra Tyson Fury no fim de semana passado. Ngannou não apenas conseguiu a luta que queria, mas quase derrotou Fury depois de marcar um knockdown no terceiro round, antes de perder por decisão dividida.

Outros campeões proeminentes como Sean O’Malley já pediram lutas de boxe próprias, mas o ex-comentarista do UFC Dan Hardy não espera que o CEO do UFC, Dana White, facilite para qualquer um seguir os passos de Ngannou.

“Conseguimos o [Floyd Mayweather-Conor McGregor] coisa e isso foi único”, explicou Hardy no The MMA Hour. “Eu sinto que o UFC em particular gosta que Dana seja fã de boxe. Acho que ele ficou intrigado com isso porque sentiu que Conor era algo muito especial e que poderia ser capaz de fazer algo, e obviamente eles ganharam muito dinheiro com isso.

“Se você olhar para alguém como Sean O’Malley ou Jon Jones, ele não quer correr esse risco. Você se lembra quando ele levou Chuck Liddell para o PRIDE e ‘Rampage’ [Quinton Jackson] espancá-lo, isso meio que o queimou, eu sinto. Ele tem sido muito, muito relutante em arriscar quebrar seus brinquedos nas promoções de outras pessoas. Acho que ele fará tudo o que puder para impedir as pessoas de fazerem isso.”

Os lutadores contratados pelo UFC precisam obter permissão para competir em qualquer outro esporte de combate, incluindo boxe ou até mesmo grappling, o que efetivamente encerra qualquer conversa potencial antes de começar se a promoção não for aprovada.

Dito isso, Ngannou provou que esperar pelo término do seu contrato e depois testar a agência gratuita pode definitivamente valer a pena. Poderia até inspirar mais lutadores a fazer o mesmo.

“Acho que agora as pessoas terão a coragem e a confiança para ver Ngannou entrar na agência livre e reconhecer que talvez a grama seja potencialmente mais verde em outros lugares”, disse Hardy. “O dinheiro é certamente mais verde em outros lugares, isso posso garantir. Veremos mais algumas pessoas trabalhando para rescindir seus contratos.”

Hardy sabe que haverá oportunidades para algumas das maiores e mais brilhantes estrelas do UFC, especialmente depois do que Ngannou fez em sua estreia contra Fury.

“Sean O’Malley quer entrar no boxe”, disse Hardy. “Tem outros lutadores como o Sean Strickland, ele me transformou em fã na atuação contra Israel Adesanya e sei que no mundo do boxe ele é muito pouco ortodoxo e muito difícil de lidar. Eu absolutamente o colocaria lá contra alguns desses caras e veria ele misturar tudo. Definitivamente há espaço para outros lutadores cruzarem.”

Além do boxe, Hardy também sabe que o dinheiro fala mais alto e Ngannou negociou uma bolsa robusta para quem ele acabar lutando no PFL também.

O potencial de conseguir um pagamento lucrativo para enfrentar o indiscutivelmente melhor peso pesado do mundo também poderia servir como a tentação perfeita para atrair alguns lutadores do UFC para testar a agência gratuita em um futuro próximo.

“US$ 2 milhões em jogo para o primeiro oponente de Francis Ngannou no PFL”, disse Hardy. “Já existem lutadores de peso pesado suficientes que são lutadores premiados, porque são caras grandes, que socam forte e vão onde está o dinheiro.

“Acho que veremos algumas pessoas rescindirem seus contratos em breve e ficarem prontas para aquele grande dia de pagamento.”