Dan Henderson: Sean Strickland foi dispensado da academia por ser ‘desrespeitoso com os companheiros de equipe’

Sean Strickland tem o hábito de criticar as pessoas.

Isso não impediu Strickland de ter enorme sucesso dentro da jaula. Strickland tem estado em crise nos últimos anos, vencendo nove de suas últimas 11 lutas, uma sequência que culminou com ele se tornando o campeão dos médios do UFC no UFC 293, ao marcar uma vitória impressionante e surpreendente sobre Israel Adesanya.

A lenda do MMA Dan Henderson falou recentemente sobre já ter trabalhado com Strickland no Team Quest e explicou porque o futuro campeão acabou se separando da academia.

“Ele esteve na minha academia por uns três anos”, disse Henderson em A experiência de Joe Rogan podcast. “Nós meio que tivemos que deixá-lo ir. Ele meio que fica muito envolvido falando merda sobre as pessoas. Gostava dele na academia, gostava dele lá, era um ótimo parceiro de treino. Você precisa de pelo menos um cara na sua academia que faça isso e se esforce e faça todo mundo se esforçar quando vão contra ele, então eu gostei.”

Strickland é conhecido por ter uma personalidade não filtrada, o que o levou a fazer frequentes comentários ignorantes e ofensivos em entrevistas e nas redes sociais, comentários que também aumentaram sua popularidade à medida que ele ascendia ao topo de sua divisão. Ele também não se esquivou de falar na jaula, mesmo enquanto superava jogadores como Adesanya, Nassourdine Imavov, Jack Hermansson e outros.

Parceiros de treino atuais como Chris Curtis notaram que Strickland tem o mesmo comportamento nos treinos, o que não agradou a Henderson e sua equipe no passado.

“Ele era muito desrespeitoso com os companheiros de equipe e outras coisas”, disse Henderson. “Eu sempre torci por ele quando ele saiu, não era como se eu estivesse tipo, ‘Espero que aquele cara…’ – Não, eu sempre torci por ele. Achei que ele tinha muito potencial. Eu estava gritando com ele para subir de categoria de peso porque ele estava sempre tentando chegar a 170. Eu estava tipo, ‘Cara, você precisa subir 185. Você vai se sentir muito melhor, você ficará bem competindo lá em cima. ‘ Mas todo mundo está sempre com medo mental de enfrentar caras maiores.”

Henderson sabe tudo sobre como tomar as decisões certas quando se trata de categorias de peso. O jogador de 53 anos conquistou títulos com o Pride Fighting Championship nas categorias 185 e 205 libras em seu auge e continuou a ser um dos principais candidatos nessas divisões até sua aposentadoria em 2016.

Quaisquer que sejam as dúvidas que Henderson possa ter tido com o decoro de academia de Strickland, não havia como negar que ele sempre teve as ferramentas para se destacar nas competições. Henderson elogiou a luta agarrada e a defesa de golpes de Strickland, acrescentando que sua arma mais potente é sua habilidade de aumentar o ritmo em um nível que poucos conseguem igualar.

“Sua habilidade natural é o cardio”, disse Henderson. “Ele também sabe lutar bem, mas naturalmente só faz exercícios aeróbicos por dias.”