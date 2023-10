Dana White aborda o status da USADA de Conor McGregor, cronograma para retorno do pool de testes

Dana White prega paciência quando se trata de Conor McGregor.

O CEO do UFC forneceu uma atualização sobre a maior estrela da promoção, especificamente o status de McGregor na USADA depois que o lutador anunciou que estava pronto para entrar novamente no grupo de testes e que a bola estava rolando para um tão esperado retorno às competições. McGregor não luta desde que quebrou a perna na derrota para Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021.

White esclareceu que McGregor ainda não voltou a ser testado, mas que o processo deve ser retomado em breve.

“Não”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 80, quando questionado se McGregor estava no grupo de testes da USADA. “Ele não está oficialmente no grupo de testes da USADA. Ele entregou a papelada, provavelmente até segunda-feira estará entregue. Novamente, não me obrigue a fazer isso, mas a papelada será enviada na próxima semana.

Nos dois anos em que McGregor esteve ausente, vários nomes propuseram ser o adversário para recebê-lo de volta ao octógono, com Michael Chandler terminando como o favorito. Os dois atuaram recentemente como treinadores adversários no O Lutador Final 31 e embora muito trabalho tenha sido feito para animar uma possível luta entre os dois, no momento a luta ainda não foi oficializada.

Há também a questão de quando McGregor estará elegível para competir novamente, já que ele terá que passar por seis meses de testes de drogas antes de ser liberado. Caso ele volte a entrar no grupo de testes da USADA em outubro, é possível que sua luta de volta aconteça em abril, que também é o mês em que o evento histórico do UFC 300 poderá ser agendado.

No entanto, White rejeitou a sugestão de que McGregor é uma chave para a manchete desse cartão.

“Não tenho literalmente nada planejado para Conor McGregor no momento”, disse White. “A papelada está sendo enviada. Vamos tocar de ouvido, ver como vão as coisas, ainda tem muita coisa que tem que acontecer no que diz respeito às lutas e depois vamos decidir onde ele vai pousar.”