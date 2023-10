Dana White confirma UFC em negociações com Michael ‘Venom’ Page

Michael “Venom” Page poderá em breve trazer seus talentos para o octógono do UFC.

O atacante dinâmico e criativo, que recentemente atingiu o free agency após a conclusão de seu contrato com o Bellator MMA, se reuniu com dirigentes do UFC em Abu Dhabi antes do UFC 294, no sábado. Page estava acompanhado pelo empresário Audie Attar, e o CEO do UFC, Dana White, confirmou mais tarde que os dois lados estavam em negociações sobre a possibilidade de recebê-lo na promoção.

“Ele é um garoto em quem estamos definitivamente interessados”, disse White no sábado à noite quando questionado sobre a possível contratação de Page pelo UFC. “Ele também está interessado. Possivelmente.”

Com um recorde de 21-2, Page foi um dos principais candidatos aos meio-médios ao longo de sua carreira de uma década na organização de propriedade da Paramount. Page exibiu um dos arsenais de trocação mais desagradáveis ​​de todo o esporte, muitas vezes dissecando os oponentes em pé ou apenas exibindo um poder devastador com oito finalizações no primeiro round durante seu tempo no Bellator.

Houve alguma surpresa que Page tenha alcançado a agência gratuita depois de ser um membro de alta prioridade da lista do Bellator por tantos anos, embora pareça que a empresa provavelmente fechará suas portas pela última vez após um evento em novembro.

A Showtime anunciou recentemente planos para descontinuar todos os esportes de combate da rede, que incluem boxe e MMA. A Paramount está em negociações para vender o Bellator há vários meses.

Até Page pareceu surpreso com o fato de o Bellator ter permitido que seu contrato expirasse, mas isso lhe deu a oportunidade de explorar outras opções potenciais para sua carreira.

“Acho que é hora de explorar o que mais existe por aí”, disse Page ao MMA Fighting em julho. “Isso não significa que não vou voltar com o Bellator. Significa apenas que quero ver o que as outras pessoas pensam do ‘MVP’.”

Embora nenhum acordo tenha sido anunciado ainda, se Page acabar no UFC, ele se tornará imediatamente um nome muito interessante de se observar na categoria meio-médio.