Dana White critica médico ‘inexperiente’ que impediu a luta entre Magomed Ankalaev e Johnny Walker

Johnny Walker queria continuar a luta contra Magomed Ankalaev, mas o médico do ringue do UFC 294 tinha outras ideias.

No início do primeiro round do confronto dos meio-pesados, Walker recebeu uma forte joelhada de Ankalaev que foi considerada ilegal com o brasileiro caído na tela. A ação foi pausada para permitir que Walker se recuperasse, mas momentos depois a luta foi dispensada pelo árbitro.

A polêmica veio do médico que examinou Walker imediatamente após ele se levantar da greve ilegal. O médico fez perguntas como identificar o país onde ele luta. Quando Walker não conseguiu responder com eficácia suficiente, o médico avisou o árbitro, e a luta foi interrompida com a luta declarada no-contest devido a uma falta não intencional cometida por Ankalaev.

“O cara é inexperiente”, disse o CEO do UFC, Dana White, sobre o médico na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 294. “Acho que muitas coisas provavelmente aconteceram. Acho que ele perguntou a ele ‘onde você está agora?’ e sua resposta foi ‘Estou no deserto’. Ele não está errado.

White também acredita que a pergunta do médico e a resposta subsequente de Walker podem ter se perdido na transição porque, embora o brasileiro fale inglês, esta não é sua primeira língua. Segundo White, toda a situação não era ideal.

“Acho que existe uma grande barreira linguística entre os dois”, explicou White. “Inexperiência [from the doctor]. É uma merda. É uma daquelas coisas que acontecem às vezes, mas vamos consertar e consertar.”

Depois que a luta foi interrompida, Walker marchou pelo octógono para reiniciar a ação, o que fez Ankalaev vir em sua direção, e a segurança correu para mantê-los separados. Eventualmente, White teve que colocar os pés no octógono para dizer a todos os envolvidos para se acalmarem.

“Isso não parecia estar indo na direção certa”, disse White sobre a potencial confusão que poderia ter acontecido. “Isso é tudo que precisávamos.”

White não observou se o UFC planejava remarcar Ankalaev contra Walker em um futuro próximo, embora o UFC tenha lidado com situações passadas como essa de maneira semelhante, executando-o novamente.

Pela segunda luta seguida, Ankalaev sai sem vencer no currículo após um empate na luta contra Jan Blachowicz que lhe custou o título dos meio-pesados ​​do UFC, e agora um no-contest no confronto contra Walker.