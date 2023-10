Dana White critica produção ‘embaraçosa’ do Showtime para Canelo Alvarez x Jermell Charlo

Dana White passou bastante tempo observando a doce ciência no fim de semana passado.

Em uma rara semana de folga para o UFC, foi o astro do boxe Canelo Alvarez quem assumiu o centro das atenções no dia 30 de setembro, em Las Vegas, com uma vitória por decisão unânime sobre Jermell Charlo. No entanto, o desempenho dominante de Alvarez para defender seu status de campeão indiscutível dos super-médios não foi o que chamou a atenção de White.

Quando questionado na terça-feira no Série de concorrentes coletiva de imprensa pós-luta sobre a saga em andamento da potencial venda do Bellator, o CEO do UFC guardou seu veneno habitual para a promoção rival e, em vez disso, dirigiu-o ao parceiro de transmissão do Bellator, Showtime.

“Se o Bellator continuar existindo, não é uma coisa ruim. É uma coisa boa”, disse White aos repórteres. “Se você olhar para toda a merda que fazemos sobre muitas coisas – elas são propriedade da porra da Viacom. Você sabe quanto dinheiro esses caras têm? Por que eles estariam saindo do mercado a menos que estivessem cansados ​​de fazer isso, porque você também está ouvindo rumores sobre o Showtime, não apenas sobre o Bellator. Você sabe o que penso da Showtime como empresa, não há segredo. Novamente, eu poderia continuar por dias sobre a produção deles no sábado. Eles tentaram fazer melhor. Percebi. Showtime, percebi que você tentou fazer melhor, mas vocês são péssimos.

Os comentários positivos de White sobre o Bellator foram um tanto incomuns para o chefe do UFC, embora talvez não devam ser muito inesperados, considerando que o UFC é atualmente alvo de uma ação coletiva movida por vários ex-lutadores sobre seu possível monopsônio – uma ação que um juiz federal em Nevada certificou-se recentemente após um trabalho árduo de oito anos nos tribunais, abrindo caminho para um julgamento tão aguardado que pode abalar o esporte do MMA em sua essência.

Os comentários de White sobre o Showtime, entretanto, não são tão surpreendentes. O CEO do UFC está em desacordo com o presidente da Showtime Sports, Stephen Espinoza, desde que os dois trabalharam juntos para promover a superluta Floyd Mayweather x Conor McGregor em 2017.

Showtime transmitiu Canelo x Charlo no último sábado, e quando questionado sobre sua opinião sobre a luta, White lançou um longo discurso retórico visando sua produção.

“Deixe-me lhe dar um exemplo. É assim que nossa produção é boa. Você viu [Anthony] Pettis lá [at Contender Series]?” Branco disse. “Então o garoto que jogou os Pettis chuta a cerca [Magomed Gadzhiyasulov], faltavam três segundos para o final do round, certo? Faltam três segundos para o fim da rodada. Peguei meu grande telefone vermelho, liguei para a caminhonete e disse: ‘Coloque esses chutes Pettis no pacote’. [They said,] ‘Sem problemas.’ Desligaram o telefone, faltavam três segundos para o fim do round, colocaram lá e mostraram ao Pettis.

“Agora, se algum de vocês estava em casa assistindo aquela luta naquela noite no Showtime, eles estavam tentando fazer mais replays – os replays deles eram tão ruins que havia um conjunto de replays onde, em ambos os replays, ninguém caiu maldito. ** soco. Então você tem os comentaristas tentando falar sobre o que está acontecendo e foram replays terríveis. Quando você conhece a produção, eles são uma grande rede – eles deveriam ser de qualquer maneira, Showtime, Viacom, seja o que for – esse é o maldito produto que você está lançando? Quando você sabe o que está procurando e do que está falando no mundo da produção, não há ninguém que possa discordar de mim que a Showtime é uma equipe de produção horrível, horrível.

“E ouça, eles não estão dispostos a permanecer no Bellator, talvez não estejam dispostos a seguir em frente com o boxe, então o que isso lhe diz?” Branco continuou. “Eles não estão investindo nenhum dinheiro nisso. Provavelmente não há dinheiro nisso e os caras não conseguem fazer isso. Não sei qual é a resposta, mas é constrangedor. Deus abençoe todos os que trabalham nesse programa.”