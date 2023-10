Dana White defende desistência de Paulo Costa no UFC 294, Khamzat Chimaev diz que Costa ‘se fodeu’ e fugiu

Paulo Costa nem sempre faz o papel de homem de companhia no UFC, mas até Dana White se protegeu após desistir da luta no UFC 294 contra Khamzat Chimaev.

Originalmente programado para competir no co-evento principal de sábado em Abu Dhabi, Costa foi forçado a sair do card depois de ser hospitalizado com uma grave infecção por estafilococos no cotovelo que exigiu cirurgia. Costa teve que passar por três procedimentos distintos para lidar com as consequências da infecção e não recebeu autorização médica para competir no sábado, segundo sua equipe.

“Eu sei que não é uma resposta popular para [Khamzat] agora… Paulo Costa pode ser um pé no saco, sem dúvida, mas ele está gravemente ferido”, disse White na quinta-feira durante a coletiva de imprensa pré-luta do UFC 294. “Ele está gravemente ferido e precisa cuidar do cotovelo. Ele teve uma infecção massiva por estafilococos.

Apesar da infecção no cotovelo, Costa disse que pretendia lutar – mas os médicos disseram o contrário. Assim que ficou claro que o peso médio brasileiro não poderia competir, o UFC lutou para encontrar um substituto antes de contratar o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman como novo adversário.

Embora White nem sempre fale com entusiasmo de Costa, que foi eliminado em várias lutas no octógono por disputas fora da jaula, o CEO do UFC resistiu a uma tempestade de vaias da multidão local enquanto defendia Costa por sua desistência.

“É legítimo”, disse White. “Se não fosse legítimo, eu seria o primeiro a dizer isso. É absolutamente legítimo que aquele cara esteja gravemente ferido e precisava fazer o que precisava. Eu sei que esta não é uma resposta popular para Khamzat, mas é a verdade.”

Chimaev, no entanto, não acreditou. Ele explodiu com a pergunta sobre o futuro de Costa depois que ele foi retirado do UFC 294.

“Não faça perguntas sobre essa merda”, disse Chimaev. “O cara foi para casa. Ele se cagou. Seja honesto, irmão, ele se cagou. É por isso que ele fugiu.”

Ainda não se sabe por quanto tempo Costa poderá ficar afastado dos gramados depois de lidar com a infecção por estafilococos. Ele lutou mais recentemente em agosto de 2022, conquistando uma vitória sobre o ex-campeão peso médio do UFC Luke Rockhold. Ele então assinou um novo contrato multi-luta para permanecer no UFC. O primeiro confronto sob o novo acordo agora terá que esperar.