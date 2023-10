Dana White diz que CEO da USADA ‘enlouqueceu com Britney Spears’ após separação do UFC: ‘Ele perdeu a cabeça’

À medida que o relacionamento do UFC com a USADA termina e a promoção ameaça com uma ação legal contra seu parceiro antidoping de longa data, Dana White está lavando as mãos sobre o assunto.

“Escute, é o que é, eles fizeram o que fizeram”, disse White aos repórteres em Las Vegas na sexta-feira (via The Mac Life). “E pense nisso, certo? Eles estão em um negócio onde desejam trazer outras ligas esportivas. Eles estiveram conosco por oito anos. Nós ajudamos a colocá-los no mapa. Eles nos ajudaram a construir um programa incrível. É assim que você vai terminar seu relacionamento conosco? Quem mais gostaria de fazer negócios com esses caras depois disso?

“Eu não. Então, isso não importa para mim. Estamos seguindo em frente e boa sorte para eles.”

Os comentários desdenhosos de White encerraram uma semana de montanha-russa que viu a parceria de oito anos entre o UFC e a USADA essencialmente explodir em chamas.

Em uma jogada impressionante, o CEO da USADA, Travis Tygart, anunciou na quarta-feira que dezembro de 2023 marcará o último mês da parceria UFC-USADA. De acordo com um comunicado de Tygart, “a relação entre a USADA e o UFC tornou-se insustentável dadas as declarações feitas pelos líderes do UFC e outros questionando a posição de princípio da USADA de que McGregor não poderia lutar sem estar no grupo de testes por pelo menos seis meses”.

Tygart disse que o UFC “deu meia-volta” em relação ao seu relacionamento com a USADA em um telefonema na segunda-feira e disse ao MMA Fighting em uma entrevista separada que embora o UFC não tenha pedido isenção para McGregor, “eles com certeza não o fizeram. como as declarações que fizemos.

Os comentários de Tygart provocaram uma resposta rápida e furiosa dos dirigentes do UFC. White classificou as ações da USADA como uma “jogada suja e desprezível” na quinta-feira. O diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, e o czar antidoping Jeff Novitzky anunciaram posteriormente que o UFC está ameaçando com uma ação legal contra a USADA por difamação, com Campbell exigindo que a organização antidoping emita uma retratação formal e um pedido de desculpas até quinta-feira à noite devido ao que ele descreveu como “repugnantes, perturbadoras… deturpações materiais” feitas por Tygart.

Campbell e Novitzky também revelaram planos para o UFC fazer parceria com a Drug Free Sport International no início de 2024 para continuar seu programa antidoping, com o ex-agente do FBI George Piro escolhido a dedo para liderar a iniciativa como administrador independente.

Em declaração ao MMA Fighting na quinta-feira, após a coletiva de imprensa conjunta com Campbell e Novitzky, Tygart disse: “Mantemos nossa declaração e nossa credibilidade”.

Quando questionado na sexta-feira, White simplesmente ficou maravilhado com a resposta de Tygart na semana passada.

“Escute, esse cara ficou cheio de Britney Spears e perdeu a cabeça”, disse White. “Prepare-se. Você provavelmente verá esse cara no Instagram dançando com facas nas próximas semanas ou algo assim. Ele enlouqueceu, perdeu a cabeça e é isso que é. É tanto faz.”