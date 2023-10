Dana White promete realizar o próximo evento Noche do UFC no Las Vegas Sphere: ‘Imagine o show que posso fazer’

Dana White quer aumentar a aposta para o próximo evento do UFC no Dia da Independência do México.

Após a estreia aclamada pela crítica da série de concertos do U2 no The Sphere, o CEO do UFC revelou que está decidido a fazer um show no novo local de última geração de Las Vegas, avaliado em US$ 2,3 bilhões.

“Não é [just] a, ‘dê uma olhada’”, disse White na noite de terça-feira em Las Vegas. “Tenho certeza de que vocês que estão aqui em Las Vegas, todo mundo estava comentando sobre o show do U2 no sábado.

“Eles disseram que era incrível. A galera da MSG, com quem tenho um ótimo relacionamento com os donos, a MSG faz tudo certinho. Normalmente, deixe-me contar o que acontece – e você provavelmente já fez parte disso – quando um restaurante abre para a primeira noite, quando um hotel abre para a primeira noite, é um show, e há muitos coisas ruins, eles estão tentando descobrir. Não ouvi nada negativo sobre a abertura de The Sphere. Exatamente o oposto, todo mundo falou sobre o quão incrível foi.”

De propriedade e operado pela Madison Square Garden Company, The Sphere é uma arena única com 18.600 lugares que tem a distinção de ser o local de entretenimento mais caro já construído na história de Las Vegas. A banda de rock irlandesa U2 abriu sua série de shows de três meses no local no último sábado, com grande aclamação.

White disse que não ouviu nada além de bons comentários sobre a inauguração. Agora ele quer entrar e já tem a data ideal em mente para a primeira incursão do UFC no The Sphere.

Depois de prometer fazer do Noche UFC um evento anual no calendário de sua promoção, White prometeu levar a celebração do Dia da Independência do México no próximo ano para o novo local.

“Em primeiro lugar, a coragem para abrir aquele lugar e fazer o que estão fazendo, e depois entrar e fazer um home run absoluto de Grand Slam com a abertura”, disse White. “E todos vocês sabem que eu quero essa data – é isso que eu quero, quero fazer o Dia da Independência do México lá. Imagine o show que posso fazer no The Sphere com o Dia da Independência do México. Então, sim, vamos fazer um show incrível naquela arena incrível no próximo Dia da Independência do México. Então, estou muito animado com isso.”