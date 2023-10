Dana White rasga ‘movimento sujo e desprezível’ da USADA: ‘Você-sabe-o-que está prestes a atingir o ventilador’

Dana White não mediu palavras ao abordar a próxima divisão do UFC com a Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA).

Na quarta-feira, a USADA divulgou um longo comunicado atribuído ao CEO Travis Tygart, confirmando que o astro do UFC Conor McGregor estava oficialmente de volta ao grupo de testes para abrir caminho para seu retorno à ação. No mesmo comunicado de imprensa, Tygart também anunciou que a USADA não fará mais parceria com o UFC quando o acordo terminar em dezembro, afirmando que o relacionamento se tornou “insustentável” em grande parte devido à provação em torno de McGregor e aos seis meses de testes de drogas necessários antes que ele teria permissão para competir novamente.

Um dia depois, o CEO do UFC, White, abordou a declaração da USADA em uma aparição inflamada no O show de Pat McAfee.

“Bem, deixe-me começar com isso – não foi um anúncio”, disse White. “Foi uma jogada suja deles. Não houve anúncio ontem. Isso foi pura escória o que aconteceu ontem.

“Então tudo isso será abordado hoje, não por mim. Eu vou permitir [Jeff] Novitzky e nosso advogado Hunter Campbell cuidam disso. O você sabe o que está prestes a atingir o ventilador nisso.

Novitzky, que atua como vice-presidente de saúde e desempenho de atletas do UFC, supervisiona o programa antidoping da empresa que inicialmente fez parceria com a USADA em 2015. Até o momento, nem Novitzky nem o UFC divulgaram qualquer declaração oficial sobre a separação da USADA. .

Espera-se que dirigentes do UFC falem com a mídia sobre o assunto na tarde de quinta-feira em Las Vegas. White prometeu que a promoção responderá à declaração de Tygart. Ele também revelou planos de parceria com uma nova empresa que cuidará do programa antidoping do UFC.

“Ainda pagaríamos uma empresa independente”, disse White. “É a melhor maneira de fazer isso. Temos um padrão que estabelecemos aqui, mas muita gente não está satisfeita com a USADA.

“Nosso acordo termina no final do ano e estamos trabalhando para seguir uma direção diferente, especialmente depois do movimento sujo e canalha que eles fizeram ontem. Isso será abordado mais tarde.”

White disse que não se importará quando se trata da situação com a USADA. Ele está permitindo que Novitzky responda às reivindicações feitas pela organização sem fins lucrativos, que recentemente assinou um acordo para lidar com testes de drogas no PFL.

“Eu não lido com isso”, disse White. “Quando Jeff Novitzky veio aqui, que era o cara mais respeitado em testes de drogas de todos os tempos, quando ele começou aqui, aquele foi o melhor dia da minha vida porque me tirou de toda essa merda.”

Quanto ao futuro de McGregor, ele ainda será testado quanto a drogas pela USADA até o final de 2023, mas ainda não está claro se ele precisará passar por seis meses de testes antes de ser liberado para competir novamente.

McGregor inicialmente abandonou o programa antidoping do UFC depois de quebrar uma perna em sua última luta contra Dustin Poirier em julho de 2021. Enquanto se preparava para seu eventual retorno à ação, McGregor provocou planos para voltar ao grupo de testes de drogas necessários. para todos os lutadores, mas a documentação real não foi preenchida e concluída até outubro.

No momento, White não pode especular exatamente quando McGregor retornará para seu esperado confronto contra Michael Chandler, embora o início de 2023 pareça o cronograma planejado.

“Temos o Super Bowl chegando, temos o UFC 300 chegando e, sim, Conor também, voltando à mistura”, disse White. “Espero que no próximo ano veremos como isso se desenrola.”