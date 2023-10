Dana White responde aos críticos que gritam ‘esgotamento’ após parceria do UFC com Bud Light

Dana White antecipou a reação depois que o UFC assinou um novo e lucrativo patrocínio plurianual com a Bud Light, mas ele certamente não está mudando de ideia – ou se desculpando pelo acordo.

Em 2024, a Bud Light voltará a ser a cerveja oficial do UFC. A parceria ocorre depois que a marca de propriedade da AB InBev enfrentou boicotes após parceria com o ativista trans e estrela do TikTok Dylan Mulvaney. A Bud Light sofreu enormes perdas financeiras, e a empresa também foi punida por não apoiar Mulvaney depois que ela enfrentou uma enxurrada de comentários transfóbicos.

Os pedidos de boicote se estenderam ao UFC após o anúncio do acordo com a Bud Light, com alguns fãs declarando que não apoiariam mais a promoção do MMA. Em resposta, o CEO do UFC respondeu às críticas, especialmente aquelas que alegavam que o negócio só foi negociado porque a Bud Light ofereceu mais dinheiro.

“Acredite, se você acha que comecei a pensar que isso não aconteceria, você está louco”, disse White durante a coletiva de imprensa pós-luta do Power Slap 5. “As pessoas são muito opinativas sobre isso. É quase como através do COVID. O que eu disse durante o COVID? Alguém tem que ser o primeiro e há razões pelas quais achei que poderíamos ser os primeiros a passar pela COVID. Eu sabia que faríamos certo. Você conhece a história.

“Mas quando se trata da Anheuser-Busch e da Bud Light, todo mundo fala: ‘Ah, você fez isso por dinheiro!’ Ei, idiotas, todos os acordos de patrocínio são sobre dinheiro. Então, quando você fala sobre estar esgotado, tenho vários negócios diante de mim. Então não é como se a Bud Light tivesse aparecido e eles fossem a única opção que eu tinha para conseguir dinheiro. Você sabe o quão estúpido isso é?

O UFC tem promovido acordos recordes de patrocínio nos últimos anos, incluindo o CEO da Endeavor, Ari Emanuel, elogiando 2022 como “o melhor ano de patrocínio de todos os tempos” para a promoção.

White argumentou que a decisão de fazer parceria com a Bud Light não se resumiu a dólares e centavos.

“Isso girava em torno de todos os envolvidos neste acordo, outras empresas de cerveja e tudo mais, [and they] Absolutamente, positivamente, sei que não se tratava de dinheiro para mim”, disse White. “Iríamos acabar com dinheiro, não importa com quem ficássemos.

“Para a Anheuser-Busch, tratava-se de valores fundamentais para mim. Estou em um ponto da minha vida e da minha carreira em que nada mais se trata apenas de dinheiro.”

White também soltou a sugestão de que estava defendendo a Bud Light principalmente graças ao novo acordo de patrocínio com o UFC.

“Eu vi outro idiota dizendo hoje: ‘Parece que eles escreveram para ele um roteiro sobre o que dizer.’ Ninguém me escreve um roteiro”, disse White desafiadoramente. “Ninguém me diz o que dizer. Sempre.

“Quando eu afirmo algo publicamente, se você olhar cada citação que divulguei, cada citação sou eu. Tudo que sai nas redes sociais sou eu, e tudo que sai dessa boca sou eu. Ninguém me diz o que dizer e ninguém me diz o que fazer. Sempre. As coisas que eu disse ontem sobre a Anheuser-Busch são absolutamente verdadeiras.”

Mais do que tudo, White diz que a decisão do UFC de fazer parceria com a Bud Light realmente se resumiu a uma visão compartilhada que ele tem com a empresa.

“Sou um grande cara militar e responsável pela aplicação da lei”, explicou White. “Eles têm essas dobras de honra onde gastaram US$ 44 milhões nos últimos anos, socorristas e militares caídos, suas famílias são cuidadas com esse dinheiro. Bolsas de estudo para os filhos, etc. Essa é a minha escolha. Quase um bilhão de dólares por ano vão para os agricultores dos EUA para suas colheitas e seus produtos. Esse é o meu caminho. Isso é exatamente quem eu sou. 65.000 americanos trabalham na Anheuser-Busch e milhares deles são veterinários. Bem no meu beco.

“Eu poderia continuar indefinidamente e dizer por que estou mais alinhado com a Anheuser-Busch do que qualquer outra cervejaria que se ofereceu para nos pagar.”