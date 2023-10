Dani Alves publica mensagem enigmática em sua conta do Instagram após meses de inatividade

Tele jogador de futebol Daniel Alves fez uma aparição surpreendente mídia social após um silêncio de cerca de 40 semanas. Alves perfil voltou à vida neste fim de semana com uma mensagem sem destinatário, mas que certamente é dedicada à filha, Vitória.

“Não importa onde você esteja, estarei sempre com você”, dizia a mensagem que o jogador de futebol publicou em seu Histórias do Instagramapenas em Vitória Alves’ aniversário, 27 de outubro.

Outros dois imagens com fundo preto sem texto acompanhou o primeiro.

Não se sabe se Vitória respondeu à mensagem de seu pai desde o 16 anos o perfil da garota no Instagram é privadoentão apenas seus cerca de 500 seguidores têm acesso às suas postagens.

O pano de fundo da mensagem de Alves

Daniel Alves está detido desde 20 de janeiro na prisão de Brians, aguardando seu julgamento por abuso sexual. É por isso que se especula que não foi ele pessoalmente quem escreveu a mensagem no Instagrammas sim alguém próximo a ele.

Até agora, o jogador de futebol só havia se comunicado com sua esposa, a modelo Joana Sanz. Era Sanz ela mesma que relatou isso nos últimos meses, mostrando uma carta manuscrita que Alves enviou ela.

Vitória e seu irmão Danilo17, são Alves’ filhos com sua primeira esposa, Dinora Santanacom quem foi casado por três anos entre 2008 e 2011.

Situação jurídica de Dani Alves

A data exata do julgamento contra o Jogador de futebol brasileiro ainda é desconhecido. Há alguns meses, dizia-se que o processo decorreria entre Outubro e novembro. No entanto, o processo no caso continuar.

Alves é acusado de ter abusado sexualmente de uma menina de 23 anos em um dos banheiros do Sutton boate em Barcelona em 30 de dezembro de 2022.

O juiz no caso impôs fiança de 150.000 euros ao jogador de futebol para cobrir eventual indenização para a vítima se Alves é considerado culpado.