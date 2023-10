Daniel Cormier: Islam Makhachev x Conor McGregor deve ser o próximo; Ryan Clark chama isso de ‘ideia mais idiota que você já teve’

Charles Oliveira e Justin Gaethje podem ter algo a dizer sobre a escolha de Daniel Cormier para o próximo oponente de Islam Makhachev, para não falar do co-apresentador de Cormier no DC e RC, Ryan Clark.

Poucos dias depois de testemunhar Makhachev demolir o campeão peso pena Alexander Volkanovski com um nocaute na cabeça, o membro do Hall da Fama do UFC deu sua opinião sobre quem seu amigo de longa data e parceiro de treino deve enfrentar quando retornar em 2024.

“Acho que o Islã deveria lutar contra Conor”, ​​proclamou Cormier em seu Podcast DC e RC. “Acho que o Islã deveria lutar contra Conor McGregor a seguir.”

McGregor não luta há mais de dois anos depois de sofrer uma fratura devastadora na perna em sua última partida contra Dustin Poirier. Desde então, McGregor está se recuperando e aguardando seu eventual retorno para um confronto contra o também técnico do Ultimate Fighter, Michael Chandler.

Embora essa luta provavelmente ainda aconteça no início do próximo ano, Cormier acredita que a mudança direta de McGregor para a disputa pelo título contra Makhachev faz ainda mais sentido, especialmente considerando o quanto ele acredita que isso beneficiará os lutadores e o UFC.

“É a luta com maior dinheiro que o UFC pode ganhar e por que não?” Cormier argumentou. “Você tem Islam Makhachev, que parece ser um cara que será um campeão dominante. Para que aquele campeão dominante chegue ao próximo nível de estrelato, você precisa de um florete. Você precisa de um cara que possa elevá-lo. O cara que pode elevá-lo a esse nível é Conor McGregor.

“Porque veja o que Conor McGregor – ou vencer Conor McGregor – fez por Dustin Poirier. Veja o que isso fez com Khabib Nurmagomedov. Não estamos nem falando de todos os outros níveis em que isso faz sentido. Você tem o Islã lutando contra Conor depois dos problemas que Conor teve com Khabib e tudo mais. Você tem Islam lutando contra Conor, a maior estrela do MMA voltando ao UFC. Faz sentido.”

A rivalidade de McGregor com Nurmagomedov se transformou em um dos maiores pay-per-views da história com os pesos leves se enfrentando no UFC 229 em 2016. Nurmagomedov finalmente finalizou McGregor no quarto round, mas isso não impediu o astro irlandês de atacar o russo invicto depois.

Esse desdém sem dúvida mudaria para Makhachev se McGregor realmente tivesse a oportunidade de competir pelo título dos leves do UFC em seu retorno à ação.

Apesar de todos os obstáculos que podem impedir que essa luta aconteça, McGregor permanecer competitivo com Makhachev pode ser a crítica mais difícil de superar. McGregor ostenta apenas um recorde de 1-3 em suas últimas quatro lutas, incluindo derrotas consecutivas para Poirier, que inclui a noite em que quebrou a perna. Enquanto isso, Makhachev não experimenta a derrota há mais de oito anos, tornando-se um dos lutadores mais dominantes de todo o elenco.

Isso tornaria Makhachev um grande favorito para vencer o confronto proposto por Cormier, mas o ex-campeão dos pesos pesados ​​e meio-pesados ​​do UFC não acredita que isso realmente importe quando alguém como McGregor se envolve na conversa.

“Uma das maiores bases de fãs do mundo inteiro acreditará que Conor McGregor vencerá o Islã”, disse Cormier. “Você quer que eu lhe diga por quê? Porque essas mesmas pessoas acreditaram – as pessoas que amam Conor McGregor de alguma forma conseguiram se fazer acreditar que ele venceria Floyd Mayweather em uma luta de boxe. Pense sobre isso! Pense na ideia de quantas pessoas pensavam que Conor tinha uma chance legítima de derrotar Floyd Mayweather em uma luta de boxe. Você pode realmente convencer as pessoas de que Conor pode lutar contra Islam Makhachev.”

É difícil saber o quanto o UFC ouvirá a sugestão de Cormier. O co-apresentador de Cormier, o ex-jogador da NFL Ryan Clark, não hesitou em colocar Makhachev, ex-parceiro de treinamento de Cormier na American Kickboxing Academy, ao lado da estrela irlandesa.

“Não faz sentido”, Clark respondeu a Cormier. “Conor McGregor perdeu suas duas últimas lutas. Cara, você é um membro do Hall da Fama – eu estava lá para o seu discurso no Hall da Fama, cara, e foi comovente, e você é inteligente, e é realizado, você é bem-sucedido e seus elogios falam por si. Mas esta é a ideia mais idiota que você já teve.

“Isso é por que. Você não está fazendo essa luta baseado nos méritos do lutador. Você está fazendo essa luta com base no nome. Você está fazendo essa luta com base no dinheiro. E antes de falar, você está brigando porque quer elevar seu amigo. Porque você sabe, por melhor que ele seja, que ninguém realmente se importa com a pessoa que o Islã é sem Conor McGregor, porque você sabe, por melhor que ele seja, que ninguém realmente se importa com a pessoa que o Islã é sem um Conor McGregor, que o Islã é não alcançar, tocar e construir essa marca monstruosa que você deseja que seu amigo tenha, mesmo que ele seja meio espirituoso, mesmo que seja meio engraçado e fale coisas sobre dinheiro, você sabe que ele precisa de Conor.

“Mas você também sabe que Conor McGregor não merece essa luta. O fato de Islam Makhachev vencer Conor McGregor não significa nada para o UFC, não significa nada para o UFC. Não é uma luta que as pessoas vão antecipar na esperança de que Conor McGregor o vença, porque todo mundo sabe que ele não é o mesmo Conor McGregor, e eu o amo. Ele é meu lutador favorito.”

Assista à troca completa abaixo de DC e RC.