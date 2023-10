Daniel Jones ‘ainda lida com sintomas’ de lesão no pescoço – ele jogará na semana 7?

TA campanha de 2023 está rapidamente se transformando em uma temporada perdida para o Gigantes de Nova York. Um time improvável nos playoffs do ano passado, o Gigantes esperavam que tivessem uma plataforma ofensiva sólida para construir com Saquon Barkley, Daniel Jonese Darren Waller. Em vez de, Nova Iorque caiu para 1-5 após uma derrota em Búfalo no domingo, e suas chances de pós-temporada são, na melhor das hipóteses, remotas.

Quarterback Jones não jogou na derrota por 14-9 em Estádio de destaque enquanto ele continuava sua recuperação de uma lesão no pescoço sofrida no fim de semana anterior. Em uma aparição em “O show de Up e Adams“na terça-feira, Jones ofereceu uma atualização sobre sua saúde e se ele estaria pronto para enfrentar o Comandantes de Washington próximo domingo.

“Espero poder jogar”

Quando questionado sobre onde ele estava em sua recuperação, Jones contado Kay Adams que ele continua a lutar contra “alguns desses sintomas” do golpe cego que recebeu de Golfinhos de Miami Zagueiro Andrew Van Ginkel. Esses sintomas o tornaram indisponível para o Gigantes‘viagem ao norte do estado, onde o quarterback reserva Tirod Taylor se saiu bem.

“Não vou entrar especificamente em quais são exatamente (os sintomas)”, disse Jones. “Mas estou me esforçando para voltar, ainda lidando com isso um pouco, mas tentando fazer tudo o que posso para me curar e provar aos médicos e treinadores que estou pronto para ir”.

Jones, que lançou apenas dois touchdowns e seis interceptações nesta temporada, quer provar esta semana que é capaz de ir para a Semana 7 – mas seu tom parecia mais esperançoso do que seguro.

“Estou fazendo tudo que posso para voltar”, disse ele a Adams. “Espero poder jogar.”

O técnico dos Giants, Daboll, está farto de Daniel Jones?

Gigantes treinam dois

Entretanto, com Jones ainda considerado “fora”, o Gigantes trouxe mais dois zagueiros para fazer as repetições e – se necessário – para fazer backup Taylor no Estádio MetLife no domingo.

Antigo USC quarterback Matt Barkley já foi às nove NFL escalações desde que foi convocado em 2013. Ele jogou 19 jogos da NFL e viu sua maior ação com o Ursos de Chicago em 2016, quando acumulou um recorde de 1-5 em seis partidas e lançou oito touchdowns para 14 interceptações.

Livro de IanUm ex Santos de Nova Orleans escolha do draft, fez seu único início de carreira na franquia em 2021. Ele completou 12 de seus 20 passes para 135 jardas e lançou duas interceptações.