Daniel Jones sofre lesão no pescoço durante o 4º período contra os Dolphins

Tele é do New York Giants16-31 a derrota para o Miami Dolphins pode custar-lhes mais do que outra derrota no recorde da temporada.

Quarterback Daniel Jones teve que sair do jogo durante o quarto trimestre quando eles estavam tentando montar um retorno tardio depois de seguir 13-31 devido a um relato lesão no pescoço.

Em um 1º e 10 jogar no meio-campo, Dolphin’sAndrew VanGinkel demitido Jones para perda de sete jardas. Este foi o 17ª vez que Jones foi demitido nos últimos dois jogos.

Tirod Taylor entrou no jogo para Jones mas não conseguiu somar pontos no placar para o time visitante.

O Gigantes não divulgou uma declaração oficial de Jones’ ferida.

Nova Iorque viajará para Búfalo na próxima semana para enfrentar os Bills em Futebol de domingo à noite.