Darius Slay, da NFL, implora a Taylor Swift para não comparecer ao Chiefs vs. Jogo das Águias

Taylor Swift está causando medo nos corações dos times da NFL em todos os lugares – mais recentemente, o alarme soou para o cornerback estrela do Philadelphia Eagles Dario Matar … que está implorando publicamente para que ela fique de fora do confronto ainda nesta temporada.

O 5 vezes Pro Bowler falou sobre a recente participação de Swift nos jogos do Chiefs para apoiar Travis Kelce durante seu podcast Big Play Slay esta semana… e ele deixou uma mensagem pessoal para o cantor de “Anti-Hero”.

“Taylor, não venha para o jogo, porque parece que você traz a energia da vitória”, brincou Slay no The Volume.

Slay tem um bom motivo para estar preocupado: os Chiefs estão 2 a 0 com Swift na torcida, dominando os Bears no seu primeiro jogo nas arquibancadas … e conquistando uma vitória fora de casa sobre os Jets no fim de semana passado.