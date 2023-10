Darren Till destrói Tommy Fury x KSI e Logan Paul x Dillon Danis: ‘Foi absurdo’

Darren Till não ficou impressionado com o PRIME Card do Misfits Boxing.

No último sábado, Misfits realizou seu maior evento até o momento, co-liderado por KSI x Tommy Fury e Logan Paul x Dillon Danis. Infelizmente, os confrontos marcantes não funcionaram; o evento principal entre KSI e Fury foi um caso esquecível que Fury venceu por decisão da maioria, e o co-evento principal só foi salvo de ser igualmente esquecível por Danis ser desclassificado na rodada final por tentar – e falhar – garantir uma guilhotina engasgar com Paulo.

Till estava presente no espetáculo e, no final das contas, ficou desapontado.

“Era tudo o que eu esperava”, disse Till na segunda-feira A hora do MMA, falando sobre Paulo vs. Danis. “Eu penso [Danis] queria se desqualificar. Ouça, não importa o que você diga, e não importa o que Conor [McGregor] diz, e não importa o que ele diga, ele não sabe boxear. Ele física e mentalmente não consegue boxear. Jiu-jitsu, sim. Não sei, em termos de um dos grandes nomes, quão bom ele realmente é. … Em termos de quão bom Dillon é no mundo do jiu-jitsu, não sei. Só sei que ele é muito bom no jiu-jitsu.

“Logan, por outro lado, não sabe boxear, não tem força. Ele é um cara muito atlético. Ele é grande, ele é forte. As coisas que ele faz na WWE, nenhuma pessoa normal pode fazer isso, então você tem que dar crédito a ele por esse lado das coisas. Mas em termos de boxe e arte e nocautes e coisas assim, era absurdo. … Foi nojento de assistir. Realmente foi.

“Dillon não fez nada, e Logan não poderia realmente fazer nada com Dillon. Ele simplesmente não tem o poder. Jake Paul, embora eu ainda não ache que ele seja tão bom quanto pensa que é, ele realmente tem poder. Se você abaixar as mãos e Jake te pegar com a mão direita, ele vai te nocautear. Ele realmente consegue socar e dedica muito tempo e esforço ao esporte. Logan, por outro lado, simplesmente não é esse cara.”

Till admitiu que o evento geral do Misfits não foi ruim, observando que os valores de produção foram “tão bons quanto o UFC” e até mesmo apontando algumas das lutas eliminatórias como divertidas. Mas Till disse que o evento principal e co-principal simplesmente não funcionou.

“Simplesmente não foi nada bom”, disse Till. “O co-principal e o evento principal simplesmente não foram bons. Tommy fez a mesma coisa. Eu gosto do Tommy. Eu gosto muito dele… mas durante seis rounds ele fez a mesma coisa. É como se o cérebro dele não soubesse o que fazer. Ele corria com a mão direita, KSI se abaixava, ele abraçava e nem sabia boxear por dentro. Foi só isso durante seis rodadas. Eu nem vou odiar KSI. Todos esperávamos que Tommy o nocauteasse e Tommy não conseguiu. Primeiro, não acho que ele tenha qualquer poder. Dois, honestamente, eu simplesmente não acho que ele esteja preparado para essa merda.

“Escute, não estou odiando”, continuou Till. “Ele ganhou muito dinheiro e veio da celebridade, da realidade [television] e coisas assim, e ele é um cara bonito. Todos nós adoraríamos nos parecer um pouco com Tommy Fury, mas não acho que ele esteja preparado para essa vida de lutador. Acho que ele está preparado para lutar contra YouTubers, mas agora deveríamos começar a tratar Tommy como um YouTuber. Na verdade, considero Jake um boxeador melhor do que Tommy, neste momento.”

Se tiver sorte, Till poderá um dia se encontrar diante de alguns desses homens. O ex-desafiante ao título meio-médio do UFC foi dispensado de seu contrato com o UFC em março e está em negociações com a Misfits para lutar boxe no futuro. Vindo de Muay Thai, Till não tem experiência profissional em boxe, mas pelo que viu no fim de semana passado, quando faz a transição, ele gosta de suas chances.

“Eu posso foder a caixa. Eu realmente posso”, disse Till. “E eu sou grande, forte e em forma. Eu tenho muito poder. Eu nem olho para esses caras como um desafio, eu olho para esses caras como uma forma de ganhar muito dinheiro. Eu sei que isso parece um pouco estranho, mas enquanto estou fora do UFC agora, só quero ganhar muito dinheiro. Quero estabelecer um bom futuro para meus quatro filhos.

“Eles simplesmente não são um desafio para mim. Todos respeitarão – e Deus o ame, eu amo sua família, amo Tyson – nem acho que Tommy seja uma ameaça.