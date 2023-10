Darren Waller sem palavras depois que Daniel Jones o acertou apenas três vezes contra Seahawks

Gigantes de Nova York extremidade apertada Darren Waller só foi alvo três vezes do quarterback Daniel Jones durante a sua Segunda à noite futebol perda para o Seattle Seahawks no Estádio MetLife.

Waller, de 31 anos, falou à mídia após o jogo, ao lado de seu vestiário, e expressou sua confusão com a falta de produção ofensiva do time. Ele não jogou ninguém debaixo do ônibus, mas está claro que a equipe não o está usando adequadamente.

O olhar vazio de Daniel Jones após derrota por 40-0 para os Cowboys: “Não foi nosso melhor jogo”@SNYGiants

“Nunca entro em campo esperando mostrar um desempenho como esse em qualquer time em que já joguei”, disse Waller. “Eu abordo o campo com a mentalidade de tentar ir lá e dominar. … O ataque simplesmente não é bom o suficiente em todas as facetas. Eu nem tenho nada a dizer. Simplesmente não é bom o suficiente.”

Quando questionado sobre por que o ataque está lutando para prosseguir, Waller disse que realmente não sabe e admitiu estar sem palavras.

“Não sei. Realmente não sei. Vejo o talento, vejo os caras que temos”, disse Waller. “Vejo o tipo de visão que pudemos ter desde a primavera. A emoção que tivemos no ataque. Simplesmente não sei. Não tenho muitas palavras agora. Sinto muito.”

Darren Waller atinge a maioria de seus alvos

Waller acertou todos os três alvos para 32 jardas de recepção, mas apenas um veio no primeiro tempo, enquanto Nova York ainda tinha uma chance.

As outras duas recepções foram durante a hora do lixo, enquanto Jones tentava liderar outra recuperação espetacular como aquela contra o Cardeais do Arizona.

Gigantes correndo de volta Saquon Barkley sofreu uma entorse de tornozelo naquela reviravolta contra o Arizona e ainda não voltou depois de duas semanas. Ele provavelmente retornará no domingo na estrada contra o Golfinhos de Miami.

O vestiário está aparentemente desmoronando em Nova York, começando pelo técnico Brian Dabollque parece cansado de Jones.