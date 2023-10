Darvin Ham alerta toda a NBA sobre os atuais níveis de condicionamento físico de LeBron James

AEnquanto todos nós iniciamos o 21º ano da carreira de um jogador lendário na NBA, aqueles que temem que isso possa ser Lebron James’ Last Dance pode ter outra coisa por vir. Na última quinta-feira, um vídeo que rapidamente se tornou viral mostra LeBron reagindo por ser oficialmente o jogador ativo mais velho da NBA nesta temporada. Mas LakersO técnico Darvin Ham levou isso a um nível totalmente novo, dando aos fãs algumas palavras de encorajamento. De acordo com o que viu do astro veterano, LeBron James está provavelmente na melhor forma desde que começou a jogar na liga. Na verdade, Ham comparou este LeBron ao de seu terceiro e quarto ano. Você sabe, quando ele mergulhou em todo mundo enquanto jogava pelo Cleveland Cavaliers.

LeBron James reage após se tornar o jogador mais velho da NBARoberto Ortega

Ham fez algumas declarações sobre a próxima temporada, os jogos da pré-temporada que estão prestes a começar. Mas o mais importante é que ele fez uma análise aprofundada sobre como a equipe irá competir nesta nova temporada, com LeBron James como líder em quadra. Isto é o que Darvin Ham disse logo após o treino: “A coisa bonita sobre a maneira como avançamos nisso é: 1. Ele está em uma forma fenomenal. 2. Ele provavelmente tem mais anos e experiência do que, fora do AD, todo o nosso equipe combinada em termos de jogos e minutos jogados, e ele cuida fenomenalmente de si mesmo. Ele está 100% saudável. Ele se parece com o LeBron do 3º ou 4º ano.

LeBron conseguirá aguentar até que seu filho Bronny jogue na NBA?

Durante o media day do Lakers, LeBron James reservou um tempo para dizer que dedicará este ano 21 ao seu filho Bronny. No início deste ano, o mais velho de seus filhos sofreu uma parada cardíaca devido a um problema cardíaco congênito. Ele ainda não voltou às atividades completas de basquete, mas os médicos continuam otimistas de que ele terá uma recuperação completa e, eventualmente, continuará jogando. Resta saber se ele chegará ou não à NBA. Primeiro precisamos ver como ele volta daquele susto de saúde e depois fazer uma avaliação. LeBron James obviamente adoraria que seu filho chegasse à liga, mas tudo está no ar agora.