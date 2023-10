Data de retorno de Kyler Murray: Cardinals QB oficialmente descartado para a semana 7 contra Seahawks

Tele Cardeais do Arizona descartaram oficialmente o quarterback Kyler Murray para o confronto de domingo na semana 7 contra o Seattle Seahawks no Campo Lumen. Josh Dobbs tentará se recuperar de desempenhos ruins consecutivos após iniciar 2023 NFL temporada como uma opção surpreendentemente eficiente.

Murray, 26, voltou a treinar no início desta semana depois de romper o ligamento cruzado anterior na semana 14 da temporada passada. Ainda assim, treinador de quarterbacks Israel Woolfork disseram na sexta-feira que querem acertar sua franquia QB antes de iniciá-lo, de acordo com Darren Urbano do site dos Cardeais.

Josh Dobbs não pode comprar sua própria camisa na loja do time do Arizona CardinalsJosh Dobbs/TikTok

“No momento, estamos apenas preocupados com a possibilidade de ele voltar ao fluxo das coisas”, disse Woolfork.

Não há “hora exata” para o retorno de Murray, segundo o gerente geral dos Cardinals Montanhas Ossenfortque fez uma aparição Arizona Esportes.

Data de retorno de Kyler Murray

Os Cardinals têm atualmente um recorde de 1-5 e não terão um adeus até a semana 14, então apressar Murray de volta para uma temporada fracassada não faz sentido.

Do jeito que as coisas estão indo no Arizona, é possível que Murray nunca mais se candidate aos Cardinals. A franquia provavelmente está apenas trabalhando com ele para reforçar qualquer possível acordo comercial.

Se os Cardinals mudarem as coisas nas próximas semanas, no entanto, a franquia poderá apostar tudo na temporada com Murray, mas é improvável.