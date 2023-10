DATA MARCADA: correção Rendimentos do FGTS

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, agendou para o próximo dia 18 de outubro o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.090, que trata da correção dos rendimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Esse julgamento é de extrema importância para os trabalhadores brasileiros, uma vez que pode impactar diretamente o valor dos seus depósitos no fundo. A seguir vamos explorar os detalhes desse caso e entender o que está em jogo.

A discussão sobre a correção dos rendimentos do FGTS

O julgamento foi suspenso em abril deste ano por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Até o momento, o placar estava em 2 a 0 a favor de que o FGTS deve ter rendimentos similares aos da caderneta de poupança, e não apenas a Taxa Referencial (TR) mais 3%, como estabelece a legislação atual. A expectativa é que o ministro Nunes Marques abra divergência, mas a tendência no Tribunal é de que o fundo tenha rendimentos semelhantes aos da poupança.

O debate sobre a correção dos rendimentos do FGTS tem uma dimensão múltipla. Além de afetar diretamente o patrimônio dos trabalhadores, o impacto nos cofres públicos é estimado em R$ 295,9 bilhões, de acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024. Por isso, é fundamental entender os argumentos de cada lado nessa discussão.

Os argumentos a favor da correção dos rendimentos

Os defensores da correção dos rendimentos do FGTS argumentam que o fundo é um direito dos trabalhadores e, portanto, não é legítimo impor uma remuneração inferior à da caderneta de poupança. Eles afirmam que a falta de uma correção adequada configura um confisco à poupança do trabalhador e que isso é injusto, já que o FGTS é concebido como um direito de propriedade.

O ministro Luís Roberto Barroso, relator da ação, já manifestou seu voto a favor da correção dos rendimentos do FGTS. Em seu voto, ele argumentou que a TR não reflete o processo inflacionário brasileiro e que é necessário garantir uma remuneração adequada aos trabalhadores. No entanto, Barroso propôs que os efeitos da decisão sejam prospectivos, ou seja, passem a valer a partir da publicação da ata de julgamento. Ele também defendeu que as discussões sobre perdas passadas no fundo devam ocorrer no âmbito legislativo ou por meio de negociações entre entidades de trabalhadores e o Executivo.

Os argumentos contra a correção dos rendimentos



Por outro lado, os defensores da manutenção da correção atual dos rendimentos do FGTS argumentam que o fundo não é exclusivamente um direito dos trabalhadores, mas sim um mecanismo para fomentar políticas públicas, como programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana. Eles afirmam que a correção dos rendimentos do FGTS acarretaria em um impacto bilionário aos cofres públicos, o que poderia inviabilizar projetos estratégicos, como o programa Minha Casa, Minha Vida.

A Advocacia-Geral da União (AGU) defende que a ação seja extinta sem julgamento do mérito, argumentando que as leis recentes já trouxeram remunerações superiores à TR e à inflação real medida pelo IPCA. A AGU também ressalta que a correção do FGTS não deve ser feita de forma retroativa, pois isso geraria um impacto financeiro significativo.

O impacto do julgamento nos trabalhadores e nos cofres públicos

O resultado desse julgamento terá um impacto direto nos trabalhadores e nos cofres públicos. Caso o STF decida pela correção dos rendimentos do FGTS, os trabalhadores poderão ter um aumento significativo no valor dos seus depósitos e, consequentemente, uma melhora na rentabilidade desses recursos. Por outro lado, os cofres públicos terão que arcar com um montante considerável para garantir essa correção.

É importante ressaltar que a decisão do STF pode ter efeitos retroativos, ou seja, os trabalhadores poderão ter direito a receber a correção dos rendimentos dos anos anteriores. No entanto, essa questão será discutida posteriormente, seja no âmbito legislativo ou por meio de negociações entre entidades de trabalhadores e o Executivo.

Impacto da decisão

O julgamento da correção dos rendimentos do FGTS é um tema de grande relevância para os trabalhadores brasileiros. A decisão do STF pode impactar diretamente o valor dos depósitos no fundo e, consequentemente, a rentabilidade desses recursos. Os argumentos a favor da correção defendem a justiça e a adequação dos rendimentos do FGTS, enquanto os argumentos contra destacam o impacto financeiro nos cofres públicos e a possibilidade de inviabilizar projetos estratégicos.

Aguardaremos ansiosamente o desfecho desse julgamento e suas consequências para os trabalhadores e para o país como um todo. É importante que todos estejam atentos aos desdobramentos desse caso, pois ele afeta diretamente a vida financeira de milhões de pessoas.