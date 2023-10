Datas de pagamento são confirmadas; confira

O final do ano está se aproximando e, com ele, a expectativa dos trabalhadores com carteira assinada pelo pagamento do tão aguardado 13º salário. Esse benefício, também conhecido como abono natalino, representa uma renda extra essencial para quem é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e é uma parcela adicional ao salário mensal. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos abordar os principais aspectos desse direito dos trabalhadores e como ele é pago.

O 13º salário: uma remuneração extra

Instituído no ano de 1962, o 13º salário consiste em uma remuneração extra equivalente a um mês de serviços prestados. Essa medida foi implementada pelo Governo Federal para permitir que empresas, entidades, órgãos e instituições possam arcar com o pagamento de dias avulsos de trabalho que podem se acumular ao longo do ano.

Formas de pagamento do 13º salário

O trabalhador pode receber o 13º salário em duas parcelas, caso o empregador deseje optar pelo parcelamento. A primeira parcela deve ser paga entre o dia 1º de fevereiro e 30 de novembro, enquanto a segunda parcela deve ser disponibilizada ao trabalhador até o dia 20 de dezembro. Cada parcela equivale a 50% do valor total a que o trabalhador tem direito, seja a quantia integral ou proporcional. É importante destacar que a segunda parcela conta com a incidência dos descontos previstos por lei, como a contribuição previdenciária ou o Imposto de Renda.

Quem tem direito ao 13º salário?

O 13º salário é direcionado aos trabalhadores que exercem atividades assalariadas formais, ou seja, com assinatura na carteira de trabalho por mais de 15 dias. No entanto, existem outros requisitos que também devem ser cumpridos para se tornar apto ao benefício. Vejamos:

Trabalhadores rurais, urbanos, avulsos, domésticos ou aposentados e pensionistas do INSS têm direito ao 13º salário.

Empregados demitidos por justa causa não recebem o 13º salário se a rescisão tiver acontecido antes do pagamento da primeira parcela.

Empregados afastados que recebem auxílio-doença ou que estão com o trabalho suspenso recebem o abono natalino proporcional ao tempo trabalhado, enquanto o restante deve ser pago pelo INSS.

Os trabalhadores afastados devido a algum acidente têm direito ao abono natalino proporcional ao tempo trabalhado durante o ano em questão.

Estagiários não têm direito ao abono natalino, porém as empresas podem pagá-lo por livre e espontânea vontade.

Como calcular o valor do 13º salário?



O valor do 13º salário é calculado com base no salário mensal do trabalhador e no tempo de serviço prestado. Para realizar esse cálculo, é necessário levar em consideração as seguintes informações:

O salário mensal: é o valor bruto recebido pelo trabalhador, sem os descontos.

Tempo de serviço: é o período em que o trabalhador esteve empregado durante o ano. Esse tempo pode ser contabilizado em meses completos ou em frações.

Com essas informações em mãos, é possível fazer o cálculo do valor do 13º salário. Basta multiplicar o salário mensal pelo número de meses trabalhados e dividir o resultado por 12. Por exemplo, se o trabalhador recebe R$ 2.000,00 de salário mensal e trabalhou por 10 meses no ano, o cálculo ficaria assim:

R$ 2.000,00 × 10 ÷ 12 = R$ 1.666,67

Portanto, o valor do 13º salário para esse trabalhador seria de R$ 1.666,67.

Antecipação do 13º salário

Em algumas situações, é possível que o empregador decida antecipar o pagamento do 13º salário. Essa antecipação pode ocorrer por iniciativa própria ou por acordo coletivo. No entanto, é importante destacar que essa antecipação deve ser registrada em contrato ou acordo formal, para garantir os direitos do trabalhador.

Garantia legal

O 13º salário é um direito fundamental dos trabalhadores, garantido por lei, que proporciona uma renda extra importante no final do ano. É essencial que os empregadores cumpram suas obrigações e realizem o pagamento desse benefício de forma correta e dentro dos prazos estabelecidos. Para os trabalhadores, o 13º salário pode representar a oportunidade de realizar sonhos, quitar dívidas ou simplesmente aproveitar as festividades de final de ano com mais tranquilidade financeira.