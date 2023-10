Davante Adams deixa claro que odeia jogar pelos Raiders por causa de Jimmy Garoppolo

Invasores de Las Vegas receptor amplo Davante Adams bateu o capacete no chão depois Jimmy Garoppolo derrubou-o em dois alvos consecutivos no final do quarto período de um Segunda à noite futebol perda para o Leões de Detroit no Campo Ford.

Garoppolo, 31, também foi interceptado pela segurança do Lions Kerby Joseph em um passe destinado a Adams durante o primeiro tempo da derrota por 14-26. Os Raiders agora têm um recorde de 3-5 até a semana 8.

Davante Adams expressa frustração com falta de metasVic Tafur/Twitter

Adams, 30 anos, teve uma única recepção de 11 jardas em quatro alvos. Ele só ultrapassou 100 jardas de recepção uma vez nesta temporada.

O antigo Green Bay Packers receptor, que saiu Aaron Rodgers para se juntar ao seu melhor amigo Derek Carr em Las Vegas na temporada passada, aparentemente está arrependido da decisão.

Durante sua explosão lateral, Adams aparentemente pode ser visto gritando: “Eu odeio essa porra de touros”.

Davante Adams será negociado?

Com o prazo de negociação se aproximando na terça-feira, 31 de outubro às 16h00 horário do leste dos EUA, os fãs estão pedindo que os Raiders “libertem” Adams.

Mesmo ex NFL quarterback Roberto Griffin III recorreu ao X, anteriormente conhecido como Twitter, para expressar seu desdém pela franquia Las Vegas.

“Os Raiders deveriam fazer um favor a Davante Adams e trocá-lo”, tuitou Griffin. “Ele merece. Ele veio lá para jogar pelo seu time favorito, eles se livraram do QB com quem ele veio brincar e ele tem 1 captura esta noite.

“Não o sujeite mais a essa disfunção.”

Davante Adams está sem palavras

Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, Adams disse que nem é preciso dizer que está se sentindo “frustração”.

“Honestamente, não sei o que dizer neste momento”, disse Adams. “Eu realmente não. Eu gostaria de ter palavras para dizer algo que não fosse divulgado na mídia e tirado do contexto.”

Adams disse que não é difícil manter a confiança no ataque dos Raiders, mas que a frustração de não ser capaz de apresentar um desempenho sólido é “difícil de controlar”.

Os Raiders recebem a luta no domingo na esperança de retornar à coluna das vitórias após derrotas consecutivas.